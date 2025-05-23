北市八德市場估10月拆除 場地歸還新工處

中央社／ 台北23日電

北市市場處表示，位於建國高架橋下的八德市場使用多年，曾因海砂屋檢測超標決定拆除，經與攤商溝通後有25攤仍在營業，已提供配套，市場預定10月拆除，場地歸還新工處。

台北市市場處發布新聞資料指出，位於建國高架橋下，土地使用分區為道路用地，而非市場用地的八德市場，落成當時市場內共179攤，提供八德地區商圈生鮮蔬菜、雜貨百貨採買，更是市民當時重要消費據點。

市場處表示，因推動鐵路地下化、市民大道通車等，周邊環境劇烈變遷，帶走八德市場既有客流，讓市場商機逐步流失。

市場處指出，八德市場在2020年因海砂屋檢測數值超標，當時市府決定拆除建物，維護市民安全，並採優先拆除氯離子數值較高的A棟建物，暫時保留B棟建物，臨時安置可接受短期經營的攤販，並刪除續約條款，以利後續依限拆除。

市場處表示，當時與攤販契約載明至今年9月17日止，讓攤販有4年可調整後續經營規劃，攤販自安置後應都了解八德市場將拆除，及不續約的市府政策立場。

市場處指出，八德市場至今剩50攤，後續依攤販經營現況稽查並輔導退場，目前實際營業數僅剩約25攤。4月15日招開說明會時，已向攤販充分說明退場輔導政策。

市場處表示，八德市場內有意繼續經營的攤販，將輔導改配至其他公有零售市場現有空攤，無意願繼續經營攤販，可輔導領取新台幣70萬元停止使用補助費，政策配套措施已充分保障攤販權益。

市場處表示，八德市場是經內政部列管在案高氯離子建物，限期今年底前拆除，6月17日前將公告市場在9月18日停用、10月啟動拆除，12月底前拆除後，場地將歸還給北市新建工程處使用。

高架橋 建物 北市

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