新北汐止新台五路二段過馬路危險 要畫綠底行穿線護童

汐止區新台五路二段有三大社區，居住人口好幾千人，平時不少學童會過馬路去崇德國小上學，只是新台五路車多，斑馬線不夠清楚，相當危險，所以今(23)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，希望能夠比照通學廊道，畫綠底行穿線。

崇德里長蘇宏杰表示，這一段也算是崇德國小的通學廊道，附近社區包括江山萬里、宏國富邑、活力double、星野之森幾個社區，總共有四、五個大社區，小朋友上學的時候都會從這裡經過，過馬路到學校上課，現在有發現新台五路重車比較多，路面的停止線、行穿線都已經磨損非常不清楚，尤其是晚上昏暗更不清楚，社區就提出希望協助改善，所以就請議員張錦豪幫忙，建議改成綠底的行穿線，增加清晰度。

新北市議員張錦豪提到，在新台五路二段170號，大概在江山萬里社區的區塊，很多這一帶的居民、學童要穿越新台五路到崇德國小，希望能夠畫綠底行穿線，提醒用路人到了這裡注意到附近有學校，讓學童安全過馬路，今天請市府交通局人員來評估可行性，因為這裡離學校蠻近，再加上現有斑馬線都已經掉漆，會勘決定一個月的時間，改繪綠底行穿線，保障用路人安全，也讓學童上放學更安全。

在經過討論後，決定畫綠底行穿線，還有路口已經模糊不清的標線也都要補繪，一個月的時間完成，保障行人還有學童安全。