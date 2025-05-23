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九庄保生大帝慶典攝影比賽 新北淡水公所成果展文化

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
透過攝影比賽將九庄輪祀保生大帝祭典給保存下來，並在公所一樓大廳展出。 圖／紅樹林有線電視提供
透過攝影比賽將九庄輪祀保生大帝祭典給保存下來，並在公所一樓大廳展出。 圖／紅樹林有線電視提供

今(23)日上午在淡水區市民聯合服務中心一樓大廳，由淡水區公所舉辦「淡水三芝九庄輪祀保生大帝文化」攝影比賽成果展，現場頒發了許多優秀的攝影作品獎項，這次共有八十多件作品參賽，共有28件得獎，作品生動的將4月保生大帝慶典當天的精彩畫面給紀錄下來，並且也在公所一樓展出，從5月23日一直展出到6月5日為止，一旁也有創意神豬比賽作品，為傳統祭典增添多元及豐富的視覺饗宴。

每年的農曆的三月十五，也是傳統宗教保生大帝聖誕，而淡水三芝一年一度保生大帝誕辰的重要祭典，九庄輪祀保生大帝，不僅是新北市無形文化資產，更是地方上重要的信仰，今年淡水區公所特別與淡水滬尾攝影學會及淡水三芝九庄輪祀保生大帝文化協會，舉辦弘揚淡水三芝九庄輪祀保生大帝文化攝影比賽，號召各攝影好手，在四月的慶典當中拍下照片並且由評審選出，而今天獲獎照片也都在公所一樓大廳展出。

淡水區長陳炳仲表示，透過這次的攝影比賽，將傳統文化給保存下來，也透過滬尾攝影學會選出優秀的作品，希望透過照片作品，把傳統文化以及無形文化資產給紀錄下來。對此三芝區長賴小萍也表示，今年保生大帝從淡水草埔尾庄過到三芝土地公埔庄，未來也會持續舉辦，創意神豬比賽及攝影比賽，透過許多的活動，期盼能延續百年歷史的文化資產。

淡水 文化資產 攝影比賽

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