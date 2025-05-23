粽情平溪菁彩萬分 青年返鄉共創新未來

平溪，一個曾因煤礦興盛、如今以觀光聞名的山城，也是台灣人口老化最嚴重的地區之一。根據統計，平溪區的高齡人口比例超過四成，遠高於全國平均。年輕人口的流失，使得社區長期仰賴長照據點與共餐服務來維繫長者的日常生活。然而，這片擁有豐富自然景觀與深厚歷史文化的小鎮，並不願就此沉寂。

長期關注地方發展與弱勢照護的明緯公益基金會，看見平溪的困境與潛力，自2024年起便積極投入資源支持「平溪家」照顧據點，協助改善長照環境與設備，並推動在地關懷行動。

2025年端午節前夕，明緯公益基金會更攜手新北市平溪區公所、菁桐坑文化觀光發展協會與平溪老人會，共同策劃【粽情平溪 菁彩萬分─青年返鄉之旅】系列活動，開幕當天限定舉辦「端午包粽體驗」，邀請各界民眾與長輩一同動手傳承節慶文化，場面相當熱鬧。

這次也特別訪談六位返鄉深耕的在地青年，他們分別投身蜂蜜品牌創業、老屋改造民宿經營，以及延續三代農耕精神開創特色農產等。透過故事策展形式，呈現返鄉青年如何以創新回應在地需求，翻轉社會對「返鄉」的既定想像，並以行動為平溪注入不斷湧現的創生能量。

活動期間，除了有匯聚地方特色的市集、「菁桐女路」導覽行程，亦與菁桐觀光發展協會及商圈業者合作，推出「SDG 500元抵用點數」，鼓勵民眾支持在地店家、實踐永續行動，同時促進觀光與文化資源的活絡與可見度，實現多方共榮與資源共享。

SDG集團永續長王憲政表示，相信企業參與地方創生的價值不僅在於資源的投入，更在於長期陪伴與共創的承諾。返鄉，是一場關於信念與行動的選擇，讓青年得以扎根，長者獲得照顧，地方擁有未來。

SDG集團暨明緯創辦人林國棟表示，【粽情平溪 菁彩萬分】以實際行動回應高齡社會與青年返鄉的社會課題，展現企業、公部門與在地社群攜手合作的具體成果。而透過民間力量與公部門協作，如同這次明緯公益基金會所推動的系列活動，正是讓這些選擇不再孤單、讓地方創生能夠落地生根的重要契機。

平溪區區長李天民表示，感謝明緯公益基金會長期對平溪的關注與投入，也感謝在地各單位的通力合作。這次活動不只是節慶慶典，更是一場深具意義的地方創生實踐，看見越來越多年輕人願意返鄉，我們對平溪的未來充滿希望。

平溪區老人會理事長林珂竹也指出，長者的生活需要陪伴與關懷，而這次包粽活動讓長輩們不僅動手參與、也重拾節日記憶，與年輕世代的交流更是讓人感動。這樣的活動正是社區凝聚力的展現。

返鄉青年代表吳明賢則分享，每位返鄉的青年都有自己的故事與堅持，但我們的共同點，是都用行動在讓家鄉變得更好。我認為，返鄉不該是帶著悲觀的情緒去「拯救」家鄉，而是要帶著希望的眼光去重新看見家鄉的美好。在社區裡，每個人都可以是彼此的依靠和支持，透過一點一滴的努力，一起完成一個個小小的心願，這才是真正的共好。