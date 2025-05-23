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北捷宣布文湖線遇大雨落雷降速 議員質疑：這麼脆弱？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北捷運文湖線。圖／聯合報系資料照
台北捷運文湖線。圖／聯合報系資料照

為提升文湖線系統穩定度，台北捷運公司今宣布因極端天氣，即日起啟動應變措施，未來如遇有大雨、落雷等天氣，文湖線將採取調整行駛速限及安排人員隨車等方式因應。市議員游淑慧質疑「文湖線這麼脆弱？」新北環狀線、台中綠線也會降速？文湖線可能真的需要大修了。

台北市昨晚出現大雷雨，文湖線再度出現異常，北捷說明，1部列車因號誌設備輸出入板受雷擊影響，暫時無法自動駕駛，經派員上車排除後恢復正常。北捷也指出，即日起若遇大雨、落雷天候，行控中心會視情況調降文湖線內湖路段的行駛速度至原速度75%，並派員隨車監控。

游淑慧下午在議會交通部門質詢指出，淡水線和新北環狀線，以及台中綠線，也是高架，為何只有文湖線雷雨降速，號誌都沒有防雨設施嗎？還是這幾年來，維護出問題，以致有強雨就要降速？

游淑慧出，北捷是不是就坦承文湖線可能真的需要大修了，而不只是總體檢，可能很多地方都出問題了，這麼多高架捷運，也在同樣的氣候下，都沒有出問題，台中綠線也是北市捷運局代辦，所以文湖線的硬體，是不是真的要好好地徹底的去檢修，該更新就更新，錢編出來做。

北捷總經理黃清信表示，因受極端天氣因素影響，強降雨落雷對捷運系統有危害，其實像淡水線的高運量的鋼軌，如果碰到大雨也會採取降速現象。不同的是，文湖線是膠輪，和鋼輪的系統不太一樣，再來就是鋼軌，就是軌道是鋼製的，現在已經塗了防滑的金鋼砂。

至於捷運維修，黃清信指出，北捷除了平常的維護之外，還有所謂的「重置」將設備換新，這會與台市市捷運局一起合作。

文湖線 台北捷運

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