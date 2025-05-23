北市交通工程常見延遲決標 議員曝原因：人力青黃不接

北市交工處例行性工程近幾年多能在每年第一季就完成決標，議員王欣儀下午質詢指出，他接獲里長反映，市長蔣萬安上任後，卻逐年延遲決標，包括交通標線、標誌及安全設施和鄰里交通改善工程等，過去多能提早規畫如期執行，現在卻延至年中才決標。交通局坦言，過去人力上青黃不接，但加強訓練後現已改善。

北市議會下午交通部門質詢，王欣儀指出，她調出近5年數據，像交通標線工程，民國111年前多在2月決標，112延至7月、113為6月，今年更延至今天下午；交通標誌及安全設施，112、113年皆延至5至6月決標，明顯晚於往年。

另外，她說，鄰里交通改善工程112、113年也是分別在7月、5月決標，今年雖與交通標誌合併標案，提早至3月決標，但仍較111年以前晚；標線型人行道、號誌、內照式標誌，113年多延至5月，今年甚至拖到5月下旬才會決標。

針對紅黃線調整，王欣儀也說，自114年起交工處將業務轉由停管處辦理，表面上是「提升效率」，實際卻問題連連。像車格塗銷與紅線繪製由不同單位負責，導致作業脫節、違停嚴重；補繪與新繪需兩單位協調派工；「單點」畫紅黃線是停管處負責，畫「整段」則還是找交工，定義模糊又費時；連家長接送區也要「一單位規畫、另一單位施作」，徒增行政成本。

交工處長張建華表示，過去因人力上青黃不接， 現已改善，今年的案子都已經決標，未來備標會提早進行，也簡化程序，製作SOP加強教育訓練，讓同仁趕快上手，將時間再提前。

交通局長謝銘鴻表示，市府對此也有檢討，因有些新人進來，對程序不熟，但今年已經做了改善，會要求下半年就備標。至於紅黃線施工，因多數紅黃線都與「停車管制」相關，因此分工給停管處，交工處的人力就可以省下來，會盡快度過交接磨合期。