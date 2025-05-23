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新北瑞芳高工、阿美家園坍方搶修完成 侯友宜視察通行安全

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
瑞芳阿美家園社區聯外道路邊坡受到颱風侵襲發生嚴重崩塌，養工處積極整治已修復完工。圖／工務局提供
瑞芳阿美家園社區聯外道路邊坡受到颱風侵襲發生嚴重崩塌，養工處積極整治已修復完工。圖／工務局提供

去年山陀兒颱風來襲，造成新北市災情慘重，其中瑞芳區阿美家園聯外道路及瑞芳高工旁的邊坡坍塌，交通阻斷尤為嚴重，新北市政府養工處近日完成修復，5月進入防汛期，市長侯友宜今視察完工現況，居民進出及居住都已安全無虞。

瑞芳高工附近邊坡整治長度約60公尺、高度約15公尺；阿美家園社區聯外道路邊坡，也因豪大雨影響出現崩塌，以致社區唯一對外道路中斷，整治範圍長度40公尺、高度約50公尺。

養工處在工程復建期間，不斷與當地居民溝通協調，趕在5月防汛期前完成，侯友宜表示，山陀兒颱風帶來超過1000毫米的驚人雨勢，瑞芳地區出現災情，當時基於安全考量指示區公所優先撤離受困住戶，養工處接續坡面復建工程。市府各單位互相支援，共同面對災害，讓市民恢復正常生活。

工務局長馮兆麟說，瑞芳高工校區後方校區道路約有15公尺坍塌，且坍下土石影響瑞芳街約40公尺。考量當地坡體穩定性低，復建工程採自鑽式岩栓來穩固擋土牆，包含鋼軌微型樁擋土牆30公尺、貼地式防護網、路面修復及增設165孔洩水孔等工法，強化坡體穩定與排水功能。

養工處長鄭立輝表示，阿美家園受阻道路是唯一聯外道路，因颱風挾帶豪雨，雨水由坡頂地坪裂縫灌入及沖刷坡面造成邊坡坍滑約1580平方公尺。坡面裸露處以噴凝土格子框及岩栓加固坡面，並在上邊坡平台設置矮牆、下邊坡設置鋼板護欄及復舊人行道。

山陀兒颱風造成新北多處道路災害，工務局負責復建工程共計23處災害，目前已完成16處，餘案預計8月7日前可全部完工。

新北瑞工、阿美家園坍方搶修完成，侯友宜今視察完工情況及關心通行安全。圖／工務局提供
新北瑞工、阿美家園坍方搶修完成，侯友宜今視察完工情況及關心通行安全。圖／工務局提供
新北瑞工、阿美家園坍方搶修完成，侯友宜今視察完工情況及關心通行安全。圖／工務局提供
新北瑞工、阿美家園坍方搶修完成，侯友宜今視察完工情況及關心通行安全。圖／工務局提供

瑞芳高工 山陀兒颱風

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