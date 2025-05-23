汐止「多元音閱節」6月登場 借5本書免費索票看表演

汐止「多元音閱節」將於6月登場，民眾只要借5本書，就可以免費索票，欣賞精采的藝文表演，除了有音樂舞台劇、優美的二胡樂音、熱力四射的爵士鼓、放鬆解壓的薩克斯風演奏、還有最受親子喜愛的故事劇。

汐止「多元音閱節」活動包括6月7日「2025琴汐城緣」，將由創團已25年的「汐止城市愛樂管絃樂團」帶來精采音樂饗宴；14日由深耕在地多年的「汐止國樂團」，帶來樂音優美的「經典名曲選粹」，邀民眾享受國樂魅力21日最受大小朋友歡迎的「花格格故事劇團」，將演出滿充滿愛與幸福的「漁夫和他的妻子」故事劇。

6月22日「水返腳夏韻音樂會」，集結「汐音薩克斯風爵士樂團」、「汐悅薩克斯風樂團」、「玲瓏薩克斯風樂團」、「活力FUN樂團」、「響悅二胡樂團」等不同團隊聯合演出，一次可欣賞溫柔悠揚的薩克斯風與動聽繚繞的二胡演奏。

6月29日「雨都戀曲」音樂劇，「台北市忘年藝坊國樂團」特別結合戲劇、舞蹈與國樂，將美軍駐台時期發生在基隆港刻骨銘心的愛戀故事搬上舞台；7月5日「仲夏音樂會」，「汐止社大愛樂合唱團」將透過優美的歌聲與大家分享音樂的美好與感動。即日起只要借5本書便可以免費索票。