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新北擬在部分路段限高碳排車 議員憂對能源貧窮戶不公

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市八里區是零生活模式示範場域。圖為八里永續環境教育中心。圖／八里區公所提供、本報資料照片
新北市八里區是零生活模式示範場域。圖為八里永續環境教育中心。圖／八里區公所提供、本報資料照片

節能減碳已是國際趨勢，新北市議會正在審議「新北市氣候變遷因應行動自治條例」，其中市府為推動淨零排放，得指定路段、區域或時段限制高排碳車輛通行。議員憂心，能源弱勢族群無力負擔換車成本，恐加劇階級差距。新北市環保局長程大維強調，目的是希望減少私人運具、增加大眾運輸使用，更會針對弱勢戶提供獎勵補助措施，並逐步調整。目前法條延後討論。

新北市目前已在板橋、台北港周邊推動空氣品質維護區，限制未經檢驗燃油車進入，為促進淨零排放，自治條例研擬市府可指定路段、區域或時段，限制高排碳車輛通行。

新北市府目前已將八里區訂為淨零碳排示範區，去年也傳出研擬在八里左岸觀光遊憩區試辦，如周日上午10時到下午15時，或特殊節慶如八里煙火等時段，禁止居民、電動運具、大眾運輸工具、自行車、行人以外的燃油車進入。

自治條例將此一綠色交通示範區納入希望法制化，不過新北市議員黃淑君在審查條文時指出，推動淨零碳排，也不能忘記有一群能源貧窮族群可能無法負擔相關減碳成本。

黃淑君說，他們使用高碳排車輛是因為他們無力更換更節能的車輛，如果無法仔細規畫配套，恐影響許多民眾出門權益。

程大維指出，能源公平正義轉型一直都在考量內，市府對於能源弱勢戶也有提供許多獎勵措施，推動過程也會訂定階段性排除條款，除了弱勢戶，相關產業也有配套辦法。

程大維說，推動綠色交通區域，主要目的是希望減少私人運具使用，透過強化人行友善空間，並推廣大眾運輸使用，而不是強制要民眾換車。

但黃淑君說，搭乘大眾運輸對弱勢戶成本不低，訂定相關條例，要提出更具體配討，否則不切實際法令訂下去，可能造成階級差距加大。

市議員黃心華也說，過去空品淨區精神，是希望老舊汽柴油車限制進入校園周邊或人口密集區，減少空氣汙染，但這條是不准民眾駕駛高碳排車進入特定區域，也可能導致民眾繞路反讓里程增加，排出的廢氣反而增加，市府應該提出更具體的減碳成效說服民眾，才能避免立法與實際執行，有很大落差。目前法條延後討論。

淨零 大眾運輸

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