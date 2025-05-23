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北市牙醫遭毆遭傳議員涉案？ 許淑華發律師函：與事實不符

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北市南京東路四段一間牙醫診所日前爆發醫療暴力案，不料，網路上傳出是與台北市議員許淑華辦公室助理等人有關，因而教唆攻擊牙醫。許淑華辦公室今早發出律師函，強調譴責醫療暴力，但是其內容與事實不符，呼籲院方公開澄清，否則將採法律行動追究相關人員。

許淑華辦公室表示，針對沈姓牙醫師友人聲稱「許淑華議員辦公室黃姓助理曾介入債務協商。」等文字，經查證與事實不符。許淑華本人及辦公室人員並未與該案當事人或相關人員有任何形式的聯繫、接觸或介入等說詞與事實完全不符，已造成社會大眾誤解，嚴重損害本人及全體服務團隊名譽及形象。

許淑華辦公室說，雖然診所譴責暴力，仍需要本於事實慎重對外提供真實資訊避免誤導大眾。為釐清事實真相與維護本人及服務團隊清譽，委請律師發函敬告該診所，許淑華議員本人及辦公室人員對於所謂「沈姓牙醫師有債務糾紛」完全不知情。

許淑華辦公室強調，並未與該案當事人或相關人員有任何形式的聯繫、接觸或介入，該則事件對於指稱許淑華或服務團隊人員涉入債務糾紛的相關言論及報導俱屬不實，敬請該診所審慎處理所述事項，於函達後立即公開澄清並向相關媒體請求更正報導內容，以免事態擴大。

許淑華辦公室表示，否則許淑華必將採取法律行動追究相關人員的民、刑事及損害賠償責任，以維權利。

許淑華辦公室重申，許淑華曁全體服務團隊嚴厲譴責不法暴力行為。

台北市議員許淑華。圖／許淑華提供
台北市議員許淑華。圖／許淑華提供

辦公室 許淑華 團隊

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