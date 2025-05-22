北市觀傳局赴日宣傳 邀國際旅客訪大阪世博順遊台北

中央社／ 台北22日電
圖為台北101大樓。美聯社
圖為台北101大樓。美聯社

台北市政府觀光傳播局推出「大阪世博順遊台北」優惠活動，並在日本大阪舉辦記者會，宣布即日起至11月，旅客只要同時出示大阪世博門票及非中華民國（台灣）護照，可在台北享受超過60家品牌聯手推出的專屬優惠。

北市觀傳局副局長薛秋火20日出席在大阪舉辦的記者會。他指出，台北觀光資源豐富，交通便利、治安良好，非常適合日本旅客到訪；這次觀傳局除了帶來豐富超值優惠方案，更規劃5條「五感」體驗行程，引領日本民眾深入台北街巷。

記者會現場邀請日本偶像團體WEST.成員中間淳太擔任活動代言人，分享在台北體驗「五感旅行」感受。大阪觀光局理事長溝畑宏、台北駐大阪經濟文化辦事處課長林奕辰、交通部觀光署駐大阪辦事處主任張珏、星宇航空日本支社長王雲翔等人也到場致意。

溝畑宏表示，去年他去了台北4次，前幾天剛從台北回日本，十分推薦大家到台北旅行，「台北是個非常友善熱情的城市！」

中間淳太擁有台日混血背景，他回憶4月到台北拍攝宣傳影片時，不但走訪台北101感受視覺震撼，更在士林夜市吃到心心念念的雞排、鹹酥雞和青蛙撞奶。

中間淳太說：「尤其推薦豬血糕，雖然成分對日本人來說可能比較難想像，但真的非常好吃！」中間淳太也分享搭乘台北觀光巴士的感動：「在市區感受微風吹拂真的很舒服。在不同角度下遊覽台北更是特別。」

他表示，到台北最難忘的，就是聽到兒童新樂園的笑語聲，以及吃到美食發出的驚歎，「我在影片裡的驚呼聲都是發自內心的！」

中間淳太也回憶在大稻埕聞到包括藥草、乾貨和茶的各式味道，還購買很多「台灣LV」茄芷袋和中藥材調理包；艋舺特色市街「剝皮寮」也可以感受到古今交錯，特別推薦大家前往拍照。「台北是一座讓人從視覺、嗅覺、味覺、聽覺到觸覺，甚至觸及心靈都能感到幸福的城市！」

觀傳局表示，這次參與業者反應熱烈，優惠涵蓋多元領域，文化愛好者可享故宮博物院門票8折、文創商品9折；想從不同視角遊覽台北的旅客也能搭乘觀光巴士，以單次或一日券買一送一方式，輕鬆穿梭台北風光。

另外，觀傳局特別加碼公開中間淳太台北私房行程，只要上「台北旅遊網」（https://expooffer.travel.taipei/）即可查詢，歡迎旅客跟著偶像旅遊路線暢遊台北，將台北列入下一站旅程。

日本 大阪 台北101

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