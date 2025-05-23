北市市民廣場變身 擬砸8億整建公園

北市府喊出要替都市降溫，副市長李四川提出市民廣場大改造，盼成可以「深呼吸的公園」，擬斥資約8億多元整建。台北市都審會昨審議，委員認為交通、植栽等設計面向多，事關北市府門面，會議最後裁示，以專案會議方式討論。

市民廣場是北市少見的大型廣場，基地面積4.26公頃，地面多採用硬舖面，與台北市政大樓相隔市府路，廣場又被新仁愛路分割成兩塊，道路平時供車輛通行之用，周末或連假舉辦活動再封路，一旁則有知名地標台北101，但1995年闢建迄今，廣場設施漸趨老舊。

「台北市市民廣場整建工程」改造範圍包含市府路、市政大樓基地西側的地面層景觀，申設單位昨在都審會報告，市民廣場是信義計畫區最後一塊拼圖，將取消新仁愛路、市府路改成市府綠色大街廓，創造大型活動人本廣場；設置2座長廊、國旗台、遊戲塔、城市行銷立體字。

另留設緊急消防、公務車與自行車動線，廣場全區開放自行車使用，但基地範圍在地下停車場之上，造成該案非常大限制。

委員說，綠覆率從66%提升至88%值得肯定，但廣場感覺「很空」、「很大」，是給集會使用、民眾休憩或有其他用途，要再補充說明，另提醒車道封閉，要顧及交通配套。有委員建議，應梳理周邊的北市議會、君悅飯店等元素，也要思考廣場本身要提供的活動價值。