北市擬試辦電子圍籬租還單車 議員：恐亂停

北市交通局為讓市區內自行車租借更方便，研擬試辦共享電動輔助自行車，只要在電子圍籬內，即可停放租借，議員認為即使電子圍籬利用GPS仍不準確。交通局回應，GPS是否準確也是試辦目的，預計會試辦半年，再後續評估。

共享電動輔助自行車由業者自行規畫停放區、收費方式，並以電子圍籬管控車輛，預計開放最多2家業者參與。

議員柳采葳指出，北市去年8月曾公開徵求電子圍籬式共享電動輔助自行車業者來試辦，當時有業者提案但卻未執行，原計畫的車款為2020年在新北試辦的MOOVO系統，但新北2021年停辦，「北市已有YouBike系統為何還想要引進已被新北淘汰的模式？違停亂象可否有解？」

林亮君說，雖然電子圍籬以GPS規範區域，但是難免會有誤差，依美國官方研究指出範圍誤差到5公尺，都會區高樓大廈林立又會更大誤差。而北市人行道淨寬1.5到2公尺，更有可能會有誤差。

林亮君表示，英國倫敦同樣以電子圍籬去規範腳踏車停放，不過根據BBC報導，車輛外溢到電子圍籬區，系統竟還是允許還車。

交通局長謝銘鴻說，目前YouBike受限空間，租借、還車都還是需要有柱樁，曾考察過新加坡及嘉義、雲林實行電子圍籬方式，也彌補柱樁不足時的窘境，才會決議試辦。電子圍籬的GPS是否準確，也同樣是試辦的目的。

交通局補充，徵求業者期限至6月20日止，評選通過後將於9月1日前完成籌備。