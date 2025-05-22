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新北汐止善琴慈惠堂每年包粽助弱勢 區長代頒匾額

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
善琴慈惠堂年年包粽幫助弱勢，汐止區長代新北市長侯友宜頒發「天德母儀」匾額。 圖／觀天下有線電視提供
善琴慈惠堂年年包粽幫助弱勢，汐止區長代新北市長侯友宜頒發「天德母儀」匾額。 圖／觀天下有線電視提供

下星期就是端午節，每一年都會準備粽子關心弱勢的汐止善琴慈惠堂，，今(22)日一早就動員30多位的志工包粽子，今年一樣打算包5000顆，送給學校還有家扶中心，不只如此，平時也送白米幫助貧困家庭，汐止區長林慶豐也代市長侯友宜頒發「天德母儀」匾額。

每年善琴慈惠堂出品的愛心粽，只送不賣，而且，用料都超用心，有菜脯、香菇、豬肉等等，志工們忙個不停，今年一樣要包5000顆粽子送給學校和基隆家扶中心，受贈單位也頒發感謝狀，表示感謝，值得一提的是，善琴慈惠堂熱心社會公益，除了端午節包粽子，也經常捐愛心白米、物資幫助貧困家庭，所以，這一天，汐止區長林慶豐，除了來為包粽子的志工們加油打氣，也代市長侯友宜頒發「天德母儀」匾額給善琴慈惠堂。

汐止區長林慶豐指出，善琴慈惠堂多年來幫助中低收入戶及弱勢單位，包括白米還有端午節的粽子，今天看到很多志義工伙伴齊心協力包粽子，不論是學校或是家扶中心都能感受到滿滿的愛心。

汐止善琴慈惠堂主陳雪嬌表示，今天剛好有兩個主題，一個是汐止區長代新北市長侯友宜來贈匾，真的很開心，今天也有動員志工包粽子，連續10幾年了，送貧困家庭，粽子只送不賣，雖然，經濟不景氣，但是大家都做的很高興，歡喜心甘願做。

新北市議員白珮茹說，今天很高興來參加善琴慈惠堂的贈匾活動，廟方長期以來謹遵母娘教誨精神，對於地方公益不餘遺力，在偏鄉角落也時時看到他們捐贈白米善行義舉，發揮母娘精神，善琴慈惠堂位處於八連路山區，環境非常清幽，很歡迎大家到八連路遊玩時，也到慈惠堂參香祈福，保佑大家平安健康。

新北市議員周雅玲提到，一來就聞到陣陣的肉粽香，數年如一日，善琴慈惠堂每年在端午佳節前都會包5000顆肉粽，除了分送給學校，還有家扶中心，長期以來，陳堂主遵循母娘慈悲為懷的精神，社會上有需要協助的，都可以看到他們的身影，今天特別喜悅的是，由市長侯友宜送來匾額，尤其一早好多志工都一起來幫忙包粽子，希望透過愛的循環，讓更多需要幫助的人，在端午佳節都能感受到社會滿滿的愛心關懷。

汐止 包粽子

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