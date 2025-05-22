家扶基金會主管自主訓練 分享經驗走入新北汐止秀峰社區

為了讓服務更多元也更全面，今(22)日基隆家扶中心邀請家扶基金會北部處長及主任們來到汐止參訪，邀請秀峰社區理事長，同時也是資深家扶委員來和大家分享社區營造的經驗，並且實地帶著大家走入社區，包括茄苳瀑布、協會據點走走看看。

基隆家扶中心主任黃詩文表示，今天很榮幸邀請到家扶基金會北部處長及主任們到汐止家扶中心做參訪，也很感謝顧問胡朝進演說，帶大家認識汐止，期待透過實際的參訪、真正的接觸到汐止這個大環境，大家可以相互了解、溝通，讓基金會越來越好，把更多的資源帶進來，服務更多需要扶助的家庭。

秀峰社區發展協會理事長胡朝進指出，今天很榮幸能夠跟家扶的主管聚在一起，談談自己在家扶或是在社區做營造的心得，與大家經驗分享，很高興能成為家扶的一分子，希望能夠繼續為家扶做一些善事，準備的主題是「看見社區，社區的起承轉合」從秀峰社區談起到安全社區，健康城市、也分享在家扶26年的心得，另外，還有如何有效利用社會資源人力財力務力，協調能力等議題，最重要的是，怎麼樣利用社會資源，造福更多社會人群。