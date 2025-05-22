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淡水導護志工護童頻被罵 地方盼設號誌守護學童安全

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
導護志工引導學生通行常受到汽機車駕駛責罵，地方相當困擾。 圖／紅樹林有線電視提供
導護志工引導學生通行常受到汽機車駕駛責罵，地方相當困擾。 圖／紅樹林有線電視提供

國小周圍道路交通安全，最近備受關注，學童的交通安全要如何維護，每天上、下課都必需依靠導護志工引導學童安全過馬路，不過日前在新北市淡水區鄧公國小前方，學府里長林文成表示，許多導護志工在引導學童上課執勤過程中，常常因為管制汽機車停下，禮讓學童過馬路，因而被駕駛人責罵，讓志工們相當委屈，因此里長向市議員蔡錦賢陳情並且邀集相關單位，盼能在校門口設紅綠燈號誌。

學府里長林文成表示，上課時間，鄧公國小前的車流也非常大，但學生過馬路時，都必需依靠導護志工在行人穿越道上暫時擋住車流，先行讓學童經過，加上學生人數也比較多，也有可能是汽機車駕駛等著不耐煩，發生許多導護志工被責罵的情況發生，而里長也常常接到許多志工表示想退出志工的工作，讓他相當為難。

市議員蔡錦賢也表示，經過會勘後，目前也必需透過交通局的評估，而學童安全事關重要，因此也會要求交通局等相關單位，研議在路口裝設閃燈或紅綠燈號誌，或是在上下課時段才起動紅綠燈等措施，不僅是協助導護志工在執勤時可以依照號誌來管制，更能夠有效的保護學童的上下課安全。

紅綠燈

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