新北全面換電動公車 議員疑：非核家園後電車仍減碳？

新北市「新北市氣候變遷因應行動自治條例」目標2030年全面汰換成電動公車，目前法條審查中，議員今天質疑，台灣進入非核家園，電力大多來次火力發電，未來都換電動車，相關減碳效能是否還能如當初規畫？環保局長程大維說，確實相關轉換值有下降，但電動車排碳量仍比燃油車少。

新北市議會目前正逐條審查自治條例，新北預計在2030年將約1500輛市區公車全數汰換為電動或零碳燃料車。

市議員黃心華指出，目前核電已經歸零，近日高達90％都是火力發電，碳排量增加，電動運具現在使用火力發電能源，是否能達成當初減碳效益？可能影響市府結算淨零年度成績。

程大維指出，國家訂定能源配比中，目前綠電達成率還不夠，確實減幅沒有跟預期一樣，要等再生能源達到一定程度，電排放係數才會減少。

黃新華質疑，會不會現在拚命換電動公車，結果效果反而大打折扣？程大維說，電動公車在空氣品質改善仍比燃油車多。

交通局長鍾鳴時也說，新北市區公車目前約20％屬電動車，另30％現正生產中，若2030年業者未依目標汰換燃料車，將無法上路營運。

市議員黃淑君也指出，電動巴士回本要21年，導致使得購入意願地低，且電動車體積更大，需要更大的停車位與充電調度場站，市府未準備好土地與供電需求調度，搞得業者未來還要自己租用國有地或自購地因應政策。

鍾鳴時說，電動車供電調度場站所需土地面積比傳統燃油車大，這部分市府有調查相關需求，目前已請城鄉發展局協助在重劃區、交通用地、非都市土地、閒置地等規劃預留區塊因應；供電部分，目前也發生一些問題，市府在八里示範區上申請供電時，台電就告知今年可能無法馬上提供還要等2、3年。

目前該條法案通過，其餘法條逐條審查中。