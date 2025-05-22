新北金山六股里粽香傳愛 長輩包粽技巧飄香傳承

端午節將近，現在小家庭包粽少，多數直接買現成回家過節，在金山區六股里，里長為了讓長輩重溫包粽的趣味，特別在共餐活動前備料讓老人家動一動手包粽子，並且金山公所社文課長也到場學習包粽，讓需要一點技巧的包粽手法得以傳承下去。

六股里長鐘鼎平說，時序接近端午佳節，年年都會辦理端午包粽活動，讓長輩懷舊，重溫包粽的感覺，今年再擴大辦理，除了一半的長輩包粽，另一半的長輩則是在里長邀請來的專業卡拉OK廠商的陪伴之下，唱了好多首歌，活動的現場有歌聲、有粽香，熱鬧非凡。

現在的家庭包粽的越來越少，往往是節日到了就到市場去買現成的肉粽回家祭拜，不過六股里長為了讓年輕時都是自己包粽的長輩回味包粽的趣味，特別備料讓老人家來包包看，現場金山區公所的社會人文課長也來學習包粽，長輩把包粽技巧傳承給年輕一輩。

六股里長鐘鼎平指出，除此之外，這場活動中也提醒長輩要注意接下來可能面臨的颱風季與炎炎夏日的登革熱問題，希望長輩們在過佳節之餘也要小心防範迎接夏季可能會有的風險，要讓長輩們都可以在地樂活，過得更安全與舒適。