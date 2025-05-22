防災教育再升級 新北三芝公所邀李鴻源教授講座

為提升基層防災知能、強化地方災害應變能力，三芝區公所於今（22）日舉辦「114年度鄰里社區災害防救教育講習暨上半年災情查通報教育訓練」，特別邀請前內政部長、現任臺灣大學土木工程學系李鴻源教授擔任主講，分享其長年對國土規劃、氣候變遷與防災治理的實務經驗與前瞻思維。

李鴻源教授以《給台灣2030的備忘錄》為題進行專題演講，深入剖析台灣面臨氣候變遷、極端氣候事件頻傳、人口集中及基礎建設老化等挑戰，強調災害防治工作應以「平時重於災時、地方重於中央」為核心理念，落實在地風險管理與社區自主防災。

臺灣大學土木工程學系李鴻源教授指出，氣候變遷已是全球共業，地方政府應從數據整合、空間規劃到社區動員全面提升災防韌性。呼籲地方與社區應攜手合作，強化在地災害應變與災情通報機制，才能有效降低災害衝擊。

這次講習課程除李教授專題外，亦涵蓋社區防救災觀念建構、災情查報流程實作與災情模擬案例演練，參與對象包含本區各里長、防災志工及相關公所同仁，藉由系統性教育訓練，強化災害應變處置能量，並落實災情通報制度化。

三芝區長賴小萍表示，感謝李教授以淺顯易懂的方式分享其對台灣未來災防政策的省思與建言。三芝區地處山海交界，天然災害潛勢高，尤其去年山陀兒颱風重創三芝區後，區公所迅速啟動災害應變機制，整合市府資源進行搶修，復建工程迅速展開並有效推進，目前區內交通、民生設施與基礎建設已大致恢復正常，展現基層政府即時應變與災後重建的決心與效率，未來將持續強化跨單位合作及民眾教育，透過公私協力，共同打造更安全、有韌性的生活環境。