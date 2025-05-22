北市試辦電子圍籬停放腳踏車 議員憂心成oBike之亂2.0

台北市交通局研擬試辦共享電動輔助自行車，只要在電子圍籬內，即可停放租借，不過此政策聯想到2017年的oBike隨意棄車亂象，北市議員今天在議會質詢，認為即使電子圍籬利用GPS仍有不準的狀況。交通局回應，GPS是否準確也是試辦目的，預計會試辦半年，再進行後續評估。

為了要讓市區內的自行車租借更為方便，北市將試辦共享電動輔助自行車，由業者自行規畫停放區、收費方式，並以電子圍籬管控車輛，預計開放最多2家業者參與。不過，令人聯想到2017年時的oBike隨處任意停放等問題。

北市議員柳采葳指出，台北市於2024年8月曾公開徵求電子圍籬式共享電動輔助自行車業者來試辦，當時有業者提案但卻未執行，原計畫的車款為2020年在新北試辦的MOOVO系統，但新北市也於2021年停辦。

柳采葳說，如今北市又要以相同條件公開徵求至多2家業者試辦，若順利將預計於9月上路並試營運至115年2月底，「北市已有YouBike系統為何還想要引進已被新北淘汰的模式？違停亂象可否有解？」

北市議員林亮君說，雖然電子圍籬以GPS規範區域，但是難免會有誤差，依照美國官方研究指出範圍誤差到5公尺，都會區高樓大廈林立又會更大誤差。而北市人行道淨寬1.5到2公尺，更有可能會有誤差狀況。

林亮君舉例，英國倫敦同樣以電子圍籬去規範腳踏車停放，不過根據BBC報導，車輛外溢到電子圍籬區，系統竟還是允許還車。她也說，根據交通大隊統計，去年5331件腳踏車遭拖吊，「北市真的要做好監管和監控，避免影響交通市容。」

交通局長謝銘鴻說明，目前YouBike受限於空間，租借還車都還是需要有柱樁才能，曾考察過新加坡及嘉義、雲林實行電子圍籬方式，也彌補了柱樁不足時的窘境，因此北市才會決議試辦。「當初107年的oBike還沒有這項技術，也會避免重蹈覆轍。」