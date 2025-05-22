快訊

Andy老師向法院申請查帳成功 家寧預告今晚6時「公開真相」

日職／新庄剛志夢幻劇本難產 古林睿煬首球挨轟、1局投23球

違反詐防條例！Meta遭重罰100萬元 數發部曝原因

北市試辦電子圍籬停放腳踏車 議員憂心成oBike之亂2.0

聯合報／ 記者邱書昱楊正海／台北即時報導
北市議員柳采葳指出，台北市於2024年8月曾公開徵求電子圍籬式共享電動輔助自行車業者來試辦，當時有業者提案但卻未執行。圖／擷取自網路
北市議員柳采葳指出，台北市於2024年8月曾公開徵求電子圍籬式共享電動輔助自行車業者來試辦，當時有業者提案但卻未執行。圖／擷取自網路

台北市交通局研擬試辦共享電動輔助自行車，只要在電子圍籬內，即可停放租借，不過此政策聯想到2017年的oBike隨意棄車亂象，北市議員今天在議會質詢，認為即使電子圍籬利用GPS仍有不準的狀況。交通局回應，GPS是否準確也是試辦目的，預計會試辦半年，再進行後續評估。

為了要讓市區內的自行車租借更為方便，北市將試辦共享電動輔助自行車，由業者自行規畫停放區、收費方式，並以電子圍籬管控車輛，預計開放最多2家業者參與。不過，令人聯想到2017年時的oBike隨處任意停放等問題。

北市議員柳采葳指出，台北市於2024年8月曾公開徵求電子圍籬式共享電動輔助自行車業者來試辦，當時有業者提案但卻未執行，原計畫的車款為2020年在新北試辦的MOOVO系統，但新北市也於2021年停辦。

柳采葳說，如今北市又要以相同條件公開徵求至多2家業者試辦，若順利將預計於9月上路並試營運至115年2月底，「北市已有YouBike系統為何還想要引進已被新北淘汰的模式？違停亂象可否有解？」

北市議員林亮君說，雖然電子圍籬以GPS規範區域，但是難免會有誤差，依照美國官方研究指出範圍誤差到5公尺，都會區高樓大廈林立又會更大誤差。而北市人行道淨寬1.5到2公尺，更有可能會有誤差狀況。

林亮君舉例，英國倫敦同樣以電子圍籬去規範腳踏車停放，不過根據BBC報導，車輛外溢到電子圍籬區，系統竟還是允許還車。她也說，根據交通大隊統計，去年5331件腳踏車遭拖吊，「北市真的要做好監管和監控，避免影響交通市容。」

交通局長謝銘鴻說明，目前YouBike受限於空間，租借還車都還是需要有柱樁才能，曾考察過新加坡及嘉義、雲林實行電子圍籬方式，也彌補了柱樁不足時的窘境，因此北市才會決議試辦。「當初107年的oBike還沒有這項技術，也會避免重蹈覆轍。」

謝銘鴻說，至於電子圍籬的GPS是否準確，也同樣是試辦的目的，若順利找到試辦業者，預計會試辦半年，再以客觀評估報告分析是否可行。交通局補充，徵求業者期限至6月20日止，評選通過後將於9月1日前完成籌備。

北市議員林亮君舉例，英國倫敦同樣以電子圍籬去規範腳踏車停放，不過根據BBC報導，車輛外溢到電子圍籬區，系統竟還是允許還車。圖／擷取自網路
北市議員林亮君舉例，英國倫敦同樣以電子圍籬去規範腳踏車停放，不過根據BBC報導，車輛外溢到電子圍籬區，系統竟還是允許還車。圖／擷取自網路

電子圍籬 自行車

延伸閱讀

輝達落腳「北士科」 行政院刪地方補助款衝擊公車調度站

輝達進駐北士科恐淪內科塞車惡夢？交通局要出招了

綠不滿蕭美琴被指蹭黃仁勳 柳采葳：「賴皇」玻璃心碎了

綠猛攻「希特勒」爭議 蔣萬安反擊：陳其邁言論恰當嗎？

相關新聞

新北泰山上午大停電2117戶受影響 台電緊急搶修釀災原因曝

新北市泰山區今天上午突然發生大規模停電，造成泰林路二段、福德街、福興三街、福泰街等一帶共2117戶無電可用。台電緊急查修...

新北全面換電動公車 議員疑：非核家園後電車仍減碳？

新北市「新北市氣候變遷因應行動自治條例」目標2030年全面汰換成電動公車，目前法條審查中，議員今天質疑，台灣進入非核家園...

北市試辦電子圍籬停放腳踏車 議員憂心成oBike之亂2.0

台北市交通局研擬試辦共享電動輔助自行車，只要在電子圍籬內，即可停放租借，不過此政策聯想到2017年的oBike隨意棄車亂...

新莊大拜拜即將登場 官將首竟被福建申遺？

每年農曆5月1日是新莊大拜拜，發源於新莊地藏庵、具有地方特色的本土陣頭官將首還會出巡，是傳統文化的一大盛事。不過有網路影片提到福建向聯合國申請世界文化遺產，影片裡面居然出現官將首？這是怎麼一回事？是福建想搶當官將首的發源地嗎？還是官將首果真源自福建？

影／砸8億！北市府前方要打造「深呼吸公園」 全區可騎自行車

北市府喊出要替都市降溫，副市長李四川提出市民廣場大改造，盼成可以「深呼吸的公園」，擬斥資約8億多元整建。台北市都審會今審...

通膨、股災衝擊...愛心變小了 創世：今年捐款比去年同期少3600萬

創世基金會今與禾繕基金會、天麗生技合作，舉辦「職人助植人」活動，號召400位美容職人志工走入安養院，為全台800位植物人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。