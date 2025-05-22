世壯運／侯友宜賽事首秀 教練陳思羽：表現比訓練時好

新北市長侯友宜今出席世壯運桌球休閒單打男子組預賽，過程中侯友宜全神貫注揮舞桌球拍，全力接下、擊出每一顆球，但仍無緣晉級，負責訓練侯友宜的國手陳思羽說，市長的表現比訓練時好。

侯友宜在下午1點與同齡選手黃金印對打，三場分數分別為8：11、 4：11、 3：11，侯在拿下分數時舉球拍，臉上笑容藏不住，過程中緊盯球的動態。

侯友宜稍後休息片刻，在下午2點20分與60歲選手江富志對打，江在此屆世壯運已拿下一面桌球混雙金牌，侯最後可惜仍以4：11、 4：11、7：11敗下陣，無緣晉級。

侯友宜此次比賽前，先找來奧運國手陳思羽幫忙特訓，陳思羽表示，市長每一次訓練，有做不好的失誤，很快就記起來，所以每個技巧都記在心裡，對手有漫長的訓練，比較穩定，市長看起來緊張，但表現比訓練時好。