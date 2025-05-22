世壯運田徑公路賽25日登場 北市多處路段交管

世壯運田徑公路賽25日登場，且將跑上市民高架道路。台北市警察局交通警察大隊今天表示，統計約有7140人參加，活動行經市民廣場及市區道路等區域，當天將禁止人、車通行。

交通警察大隊發布新聞稿表示，「2025雙北世界壯年運動會-田徑公路賽」訂於25日（星期日）凌晨4時至上午10時舉行，於市民廣場（起、終點）及市區道路舉辦，參加人數共約7140人。

同時，活動將於當天凌晨5時及5時40分分別起跑，沿線行經仁愛路、光復南路、忠孝東路、逸仙路、松高路、松智路、信義路、市府路、松壽路、信義一號道路、杭州南路、愛國東（西）路、中華路及市民高架道路等市區道路。

交通警察大隊說，為維護活動交通秩序與活動安全，上述路段當天凌晨4時至上午10時將實施交通管制，禁止人、車（含自行車）通行。

活動期間請用路人避開交管路段，交通警察大隊建議，民眾可參考相關改道動線及替代道路。首先，「欲穿越仁愛路往北車輛」，汽車可改道基隆路地下道或信義路匝道上建國高架道往北續行；機車可改道基隆路地下道往北續行。

「欲穿越仁愛路往南車輛」，汽車可改道中華路往南、長安東路匝道上建國高架道或基隆路地下道往南續行；機車可改道行駛市民大道左轉塔城街銜接中華路往南續行（仁愛路北側）、改道林森南路地下道往南續行（仁愛路南側）或基隆路地下道往南續。

交通警察大隊指出，「欲穿越愛國西路往北車輛」，可改道中華路及金山南路往北續行；「欲行駛市民高架往東車輛」，則可改道市民大道平面、長安東、西路、忠孝東路及八德路。

另外，「中正區周邊改道動線」，往西至中華開封、中華武昌、中華衡陽、中華貴陽停等，往南至愛國博愛、愛國重慶、愛國延平停等，待跑者通過時開放通行。