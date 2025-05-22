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「臺北民歌新浪潮」即日起至6/8全城開唱

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

適逢民歌誕生五十周年，臺北市政府攜手17家音樂展演空間，即日起至6月8日邀請市民一同感受民歌新生命。

文化局表示，「臺北民歌新浪潮」集結Live House、音樂餐廳到小型音樂空間，舉辦超過40場的現場音樂表演、60組跨時代的藝人卡司，讓民歌在城市各角落發聲，從不插電木吉他、爵士改編到民歌DJ派對，一同打造屬於這個世代的民歌。

文化局指出，本活動推出一系列民歌新創主題演出，呈現跨世代的音樂交織。5月24日（六）於「河岸留言西門紅樓展演館」，由JEG「這個」爵士樂團打造《爵士民歌流行夜》，以創意爵士語彙重新詮釋民歌旋律；5月31日（週日）由TVB 無線電視藝員訓練班、臺北城市科大流行音樂系、台大詞曲創作社等新生代音樂人搖籃培育的大學熱血社團與流行音樂系青年學子接棒「民歌--大歌是對的 Vol.2」專場演出，於「延聲音樂」帶來現場演出，展現民歌與獨立搖滾的可能性。

為紀念50年前臺灣民歌運動於6月6日正式啟動，在這個特別的日子，規劃三場音樂演出：首先，邀請民歌吉他大師董運昌與重量級貴賓蘇來於「河岸留言西門紅樓展演館」參與《董運昌民歌演奏演唱會》演出，邀請民眾聆賞民歌核心人物的表演與心情故事；其次，於「樂悠悠之口光復南」由林哲安、謝博安from鹿衍人等新世代歌手及剛入圍第36屆金曲獎的八十八顆芭樂籽樂團，以團隊演出及吉他彈唱等方式重新詮釋《那些年我們一起聽的歌》專場演出；當晚則由「PIPE Live Music 水管音樂」規劃的《台北民歌新浪潮 - 華語金曲之夜》，由DJ陳涵、安豬、DJ YU、羅曼迪克攜手演出刷碟串起民歌新回憶。

聚傳媒

音樂 西門紅樓 文化局

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