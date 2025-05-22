「新北祈福列車」隱藏版 新莊廟街驚喜亮相

照片取自新北市政府

新北祈福列車最終回隱藏版第11條路線「新庄眾神線」將在5月23日驚喜登場，涵蓋在新莊廟街中，廟街平均每50公尺就有一座廟宇，是眾神匯聚之地。隨著隱藏版路線公開，終極文創商品「虎頭列車」也同步亮相，完成所有路線挑戰，便能將虎頭與祈福列車串接成完整列車，充滿祝福與平安的象徵。

民政局表示，「新庄眾神線」帶領民眾探索新莊街上9間百年信仰脈絡，「新莊慈惠堂」主要供奉無極瑤池金母娘娘，「新莊福德祠」是當地歷史最悠久的土地公廟，而「新莊潮江寺」獨特坐南朝北，樓上奉祀觀世音菩薩，樓下是福德正神，頗具特色。擁有超過260年歷史的「新莊武聖廟」，是台灣北部最早的關帝廟，也是市定古蹟。

民政局指出，想求取功名的信眾可前往「文昌祠」參拜文昌帝君，求取行車安全者則可到奉祀池府王爺與哪吒太子的「保元宮」，寺廟每年「弄過火」儀式也熱鬧非凡。「新莊地藏庵」是當地第二古老廟宇，主奉地藏王菩薩。「慈祐宮」擁有近300年歷史，見證新莊發展，規模宏大。「三山國王廟」則是國定古蹟，素有「宏壯美觀全臺第一」之稱，是新莊客家聚落的重要信仰中心。

「新庄眾神線」特別選用民政局吉象物「平安虎」作為造型，化身為充滿祝福的「虎頭列車」。平安虎象徵平安與財運，結合虎爺的守護力量，具備驅邪避煞、守護家園的意涵，同時代表財富與福氣。走訪這條祈福路線並完成集章任務，就有機會將這台代表「平安符」諧音的虎頭列車帶回家，讓新北市民平安賺錢、兩豐收。

聚傳媒