每年農曆5月1日是新莊大拜拜，發源於新莊地藏庵、具有地方特色的本土陣頭官將首還會出巡，是傳統文化的一大盛事。不過有網路影片提到福建向聯合國申請世界文化遺產，影片裡面居然出現官將首？這是怎麼一回事？是福建想搶當官將首的發源地嗎？還是官將首果真源自福建？

官將首是源自於新莊的地藏庵，這個客觀事實沒有爭議。出版多本台灣歷史書籍的台藝大教授賴祥蔚表示，廟會常見的陣頭是八家將，淵源可以追溯到福建；但是官將首則是新莊地藏庵的藝師所創，對此已經有許多研究了。記者使用百度AI詢問官將首源自福建嗎？結果也證實了這一點。百度AI的答案如下：

「根據搜索結果，‌官將首並非起源於福州‌，其發源地明確指向新莊地藏庵（位於台灣），且與福建的關聯主要是後期由台商引入閩南地區的文化傳播。以下是具體分析：‌發源地與歷史淵源‌：官將首最初由台灣新莊地藏庵（大眾廟）發展而來，後經改良成為廟會陣頭，流行於全台。其核心角色“增損二將”（青面損將軍與紅面增將軍）為地藏王菩薩的護法，傳說源於湖南籍軍官周漢儀的家鄉故事，後由台灣民樂團負責人黃秋水及其子首次以陣頭形式表演。

與福建的關係‌：福建的官將首團最早成立於2013年，由台商投資引入，全省僅少數團體存在，且表演機會極少。福建本地傳統陣頭以八家將、十惡等為主，多分布於閩東、閩中，而非閩南或福州。雖有觀點稱官將首「源於閩南」，但實際指其文化元素可能受閩南影響，而非起源；陣頭形式的系統化發展仍歸功於台灣。

文化傳播與爭議‌：台灣的官將首團體數量遠超福建（約4、500團 vs. 4、5團），且網絡影像資料多來自台灣。2020年漳州非遺活動中的官將首表演，屬於兩岸文化交流的案例，非本土起源證據。

‌結論‌：官將首的起源與福州無關，其核心發展脈絡在台灣，福建的官將首為後期引入的衍生文化現象。」

由此可知，應該是福建在舉辦申遺的遊行活動時，當天的表演活動包括了官將首，影片說明不夠清楚，因此讓人誤會福建要把官將首列入其文化遺產。目前還沒有發現有任何文件顯示福建有申請把官將首列為其文化遺產。

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