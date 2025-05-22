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臺南市獲贈搜救犬專車

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

有感於搜救犬執勤艱辛及培訓不易，台南市民吳松棋、蘇秀梅及吳玉珍共同捐贈台南市政府消防局1輛搜救犬運輸車，於21日舉辦捐贈儀式，由台南市長黃偉哲親自出席受贈並回贈感謝狀，感謝民間在市府財政面臨壓力時伸出援手，協助強化救災應變能量。

黃偉哲市長表示，搜救犬在重大災難與緊急救援任務中具關鍵角色，具備早期發現生命跡象的能力，能有效提升搶救效率。此次捐贈的不僅是一部車輛，更是對搜救犬舒適、安全出勤環境的實質支持，意義深遠。他也感謝消防與搜救團隊的專業投入，持續守護市民生命財產安全。

消防局說明，搜救犬是各類災難現場不可或缺的戰力，而搜救犬運輸車正是維持其體能與表現的重要支援設備。政府經費有限，民間資源投入就極為重要，此次捐贈展現社會各界對救災工作的關懷與支持，將進一步強化台南市救災能力。

消防局指出，這次捐贈的搜救犬運輸車價值近新台幣150萬元，車上配備由靖燁有限公司捐贈、價值5萬元的歐規警示燈；另由台南市消防之友會特搜辦事處捐贈價值3萬7,000元的運輸籠置放架及行動儲能設備，完善整體使用機能。此外，該車具備主動與被動安全防護系統、輔助煞車功能，車內空間專為搜救犬需求設計，設有可容納4隻搜救犬的休憩區，全車內裝包覆隔熱材料，並搭載駐車冷氣，可提供8小時不需發動引擎的冷房環境，確保搜救犬於移動與休息期間擁有穩定、舒適的五星級車宿品質。

聚傳媒

搜救犬

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