跨國9城市防災交流 臺北市參加2025危機管理會議
臺北市政府於5月22、23日出席泰國曼谷「2025危機管理會議（Crisis Management Conference 2025）」，並由臺北市政府消防局副局長劉永洀率員與各國際城市分享臺北市因應危機事件中的處理與協調，深化國際合作交流。
本次會議與會者包括臺北市、新北市、東京、首爾、新加坡、馬尼拉、雅加達、吉隆坡、曼谷等9個會員城市，由曼谷副市長塔維達·卡莫維(Tavida Kamolvej)致歡迎詞，拉開會議活動序幕，以「危機管理合作」為主題，並強調建立會員城市間綜合防災管理合作框架，內容包含「創新智慧城市：城市弱勢人口、道路安全」，「氣候變遷：PM 2.5、城市洪水」，「全災害計畫（CBRN）」與「危機事件的協調」等4項子議題。
因應極端氣候影響，與多數會員城市均面臨高溫、強降雨等極端氣候造成的各種災害威脅，臺北市災害應變中心成立以來，在運作與協調相關單位共同應變上，有多次執行成功經驗，臺北市由消防局副局長劉永洀代表，向各會員城市分享「危機事件的協調-以臺北市災害應變中心為例」介紹本市特性與本市處理危機事件時之作為及相關協調工作說明及近年來在災害防救所做的努力與成果，希望透過本市面對災害處置的經驗，與國際城市間進行交流，強化會員城市間的良好互動與持續精進合作網絡。
危機管理網(Network for Crisis Management)為日本東京都於2001年邀集亞洲主要城市的危機聯合機制，跨國共同應對都市所面臨挑戰，目前計有14 個會員城市，每個會員城市輪流舉辦「危機管理會議（Crisis Management Conference）」，臺北市為創始會員城市之一，每年均透過該網絡進行救災資訊聯絡、國際城市搜救訓練（IUSAR）和綜合防災訓練等合作活動，透過彼此分享經驗和技術，共同提升城市韌性和災害應變能力，為市民創造更安全的生活環境。
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