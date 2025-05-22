聽新聞
0:00 / 0:00
影／砸8億！北市府前方要打造「深呼吸公園」 全區可騎自行車
北市府喊出要替都市降溫，副市長李四川提出市民廣場大改造，盼成可以「深呼吸的公園」，擬斥資約8億多元整建。台北市都審會今審議，委員肯定北市府前有此大廣場，但交通、植栽、整體設計等面向多，建議專案進行；會議裁示，將以專案會議方式討論。
市民廣場是北市少見的大型廣場，基地面積4.26公頃，地面多採用硬舖面，與台北市政大樓相隔市府路，廣場又被新仁愛路分割成兩塊，道路平時供車輛通行之用，周末或連假舉辦活動再封路，一旁則有知名地標台北101。
鑑於1995年闢建迄今，廣場設施漸趨老舊，原有水景池、舞台及廊道配置未能符合現今需求及多元使用，市府將整體改造。「台北市市民廣場整建工程」改造範圍包含市府路、市政大樓基地西側的地面層景觀，北市都審會今審議該案。
申設單位報告，市民廣場是都市綠色軸帶延伸，也是信義計畫區最後一塊拼圖，政策亮點一是取消新仁愛路、市府路成市府綠色大街廓，二為創造大型活動人本廣場；將設置2座長廊、國旗台、遊戲塔、城市行銷立體字，另留設緊急消防、公務車與自行車動線，廣場全區開放自行車使用。但基地範圍在地下停車場之上，造成該案非常大限制。
委員說，綠覆率從66%提升至88%值得肯定，但廣場感覺「很空」、「很大」，是給集會使用、民眾休憩或有其他用途，要再補充說明，另提醒車道封閉，要顧及交通配套。有委員建議，應梳理周邊的北市議會、君悅飯店等元素，也要思考廣場本身要提供的活動價值。
有委員表示，心裡對於廣場改造會有隱形的期待，多位委員認為這案茲事體大，尤其是台北市政府的門面，也牽扯到地下停車場等各面向問題，今天無法討論清楚，建議以專案來進行。主席、都發局長簡瑟芳裁示，委員意見方向一致，有許多建議要處理，將以專案會議方式討論，同步請申設單位收納委員意見去思考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言