通膨、股災衝擊...愛心變小了 創世：今年捐款比去年同期少3600萬

創世基金會今與禾繕基金會、天麗生技合作，舉辦「職人助植人」活動，號召400位美容職人志工走入安養院，為全台800位植物人籌措尿布與營養餐費。然而活動背後更突顯目前困境，今年以來捐款已較去年同期銳減逾3600萬元，等同一整月的照護經費，嚴重影響照護能量。

創世指出，疫情後原本仰賴的捐款來源持續萎縮，尤其農曆年前的傳統捐款旺季未見起色，進入3、4月後更因地震、關稅調整、股市震盪等外在因素，大幅衝擊捐款熱度。「我們每月安養約800位植物人，一人一月平均支出5到7萬元，少了3000多萬，影響非常大。」創世無奈表示，尤其大台北地區衰退幅度最劇，可能與區域內投資者多、受股災影響深有關。

對許多家庭而言，照顧一位植物人，等同照顧一整個家。長期臥床患者所需資源龐大，照護不僅是人力負擔，也是情感與經濟的壓力來源。創世坦言，目前已有部分服務能量受到影響，正積極尋求企業與各界協力應對。