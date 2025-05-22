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新北泰山上午大停電2117戶受影響 台電緊急搶修釀災原因曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
林口分局調派警力至路口進行疏導。記者黃子騰／翻攝
林口分局調派警力至路口進行疏導。記者黃子騰／翻攝

新北市泰山區今天上午突然發生大規模停電，造成泰林路二段、福德街、福興三街、福泰街等一帶共2117戶無電可用。台電緊急查修確認是塭仔圳重劃區內工地施工不慎所致，經搶修後已於40分鐘內復電，但目前還有2戶搶修中，責任歸屬仍待釐清。

據了解，今天上午8時4分新北市泰山區泰林路二段、福德街、福興三街、福泰街突然停電影響2117戶，連交通號誌也陷入停擺，因正值上班尖峰時間，交通頓時陷入混亂。林口分局獲報立即派員交通疏導，並通報台電及新北市政府交通局號誌修復小組前往修復。

台電台北西區營業處接獲通報後，立即派員前往現場查修，經調查事故原因是塭仔圳重劃區內工地施工不良，導致電桿及高壓線受損，經緊急搶修於40分鐘內恢復2115戶供電，目前受影響用戶還有2戶，已加派人力搶修。

台電人員到場經了解是塭仔圳重劃區工地施工不慎釀禍。記者黃子騰／翻攝
台電人員到場經了解是塭仔圳重劃區工地施工不慎釀禍。記者黃子騰／翻攝

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