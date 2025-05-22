陶博館展鶯歌高職「態渡」 關心台灣動植物的生態動向

「態渡 鶯歌高職26屆師徒制暨畢業成果展」即日起至6月8日止，於新北鶯歌陶博館B1陶藝長廊展出，50組件師徒們創意表現的作品，企圖表達年輕學子對臺灣生態環境的提問，以動、植物為主角，發揮天馬行空的想像力，以釉藥、模製、彩繪、手捏或雕刻等技法，將師傅們的獨特技藝展現得淋漓盡致。

陶博館長張啟文表示，為推廣並鼓勵青年學子投入陶藝創作，陶博館長期與鶯歌高職合作，展出陶工科師徒制教學成果，至今已10多年。今年的態渡 鶯歌高職26屆師徒制暨畢業成果展，探討生態保育及永續，用藝術創作關心台灣這塊土地的生態動向，展現學生對於生物多樣性的生態資源，在面臨棲地被迫害及氣候變遷的影響下，想像多年後的新時代樣貌。

全台唯一設有陶瓷工程科的新北市鶯歌高級工商職業學校，首創師徒制並執行多年，邀請陶藝師傅以傳統師徒制的方式任教，每年在學生畢業前舉辦成果展。今年由6位師傅以及79位同學努力學習的成果，不論是釉藥、陶塑、彩繪、茶壺或拉坯等技法，充分融合匠師的技藝與學生的獨特個性。戰敗.鴞由喜愛鳥類的張芷綺創作，她發現灰林鴞被颱風影響導致鳥窩被破壞，便天馬行空的創作灰林鴞吃掉巨風，生動表現消滅威脅生存的因素。

掙扎是對中藥材及占卜有興趣的王昱閔，有感於人類因迷信等原因，過度捕撈物種引發瀕臨滅絕的情況，透過龜足進化長出強力爪扎脫捕捉網的想像，引領觀眾反思。喜歡傳統古物的吳承翰，創作器物鼎，反覆飾釉讓作品呈現歷史與古樸的樣貌，以文化觀點提出環保保存的探討，別有新意。