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水淹土石滾...北海岸護岸災後修復完工 迎接汛期
去年10月山陀兒、康芮颱風接連侵襲，重創新北北海岸地區，金山區清水溪與月眉排水護岸嚴重損毀。新北市水利局緊急啟動搶修與復建，清水溪六股里、三界壇兩段護岸及月眉排水長興宮旁護岸已於今年初陸續完工，總計修復逾400公尺護岸，恢復排水與防洪功能。
水利局長宋德仁表示，清水溪六股里河段護岸被洪水沖毀，水利局採漿砌塊石工法，修復右岸152.7公尺、左岸70公尺，強化結構耐久性，避免傳統乾砌方式易損毀的問題；三界壇路段則崩塌後以鼎塊緊急封堵，再修復護岸78.2公尺，保障下游河道安全。
宋德仁指出，月眉排水部分，去年颱風帶下山區巨石，堵塞河道導致河水漫淹長興宮與周邊民宅。水利局除清理石塊並擴寬河道外，也同步加高左右護岸，共修復114.7公尺，提升防洪保護標準。
市府此次災害復建總經費約2300萬元，獲中央補助挹注。當地居民對市府行動效率表示肯定，認為強化後的護岸與排水設施讓他們在汛期前夕感到更安心。
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