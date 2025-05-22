土城樹林線新北確定收回自己蓋 土城高架段6月再拚招標

捷運萬大─中和─樹林線一期預計2027年通車，新北市長侯友宜日前宣布要把二期（土城樹林線）拿回來自己蓋，新北市捷運局證實已取回主導，因關鍵CQ880B土城高架段已流標3次，新北市捷運局預計6月要再公告徵求廠商。議員建議，過去工程都由北市執行，新北拿回後相關交接要落實，更重要土城高架段要趕快標出去，否則樹林段做好也沒用。

土城樹林線(捷運萬大─中和─樹林線第二期)，由第一期興建路段續沿土城金城路，在過明德路口附近路線爬升為高架後，續沿金城路並跨越城林橋至樹林中華路、八德街、大安路轉中正路直行與捷運新莊線迴龍站相接。全長13.3公里，共設2座地下車站，11座高架車站。

土城樹林線共計拆分CQ890（樹林段）及CQ880A（土城地下段）與CQ880B（土城高架段）三區段標，前兩標已動工，土城高架段在拆標後已流標3次；地方認為，土城樹林線全線都在新北，卻由台北市捷運負責興建難以監督，加上環狀線事件，雙北與施工單位至今還在對簿公堂，權責劃分應更明確。

新北市長侯友宜在今年3月宣布要拿回來自己做；新北捷運局長李政安證實，土城樹林線工程已接回由新北辦理，目前土木都已完成交接，機電部分仍在討論中。

新北捷運局表示，CQ880B區段標當時第3次招標預算為118.78億元，目前新北接續辦理CQ880B區段標招標作業，為爭取招標時效，已辦理公開閱覽作業，正就經費及廠商意見檢討彙整後綜整招標文件，就工法及動線和數量調整，以求更符合現地條件，預計6月底前上網公告。

捷運局說，截至今年5月初，CQ890標實際進度5.29%，CQ880A標實際進度1.06%。

新北市議員廖宜琨指出，工程拿回自己做，交接要特別注意，避免沒交接好導致工程進度與品質出狀況；他也直言，北市當初拖延的進度，新北要加速補上，土城段要盡速完成招標程序，否則到時樹林段完工，卻無法連結一期路網到北市，會笑掉別人大牙。

新北市議員呂家愷指出，新北拿回主導權值得肯定，但相關合約要仔細訂定，保障新北權益，才不會像新北環狀線經歷地震後，目前咎責搞得不清不楚；另現在土城樹林線被民眾認為是圍籬圍一堆，卻沒真正施工，市府應該跟民眾好好溝通，並加速建設。