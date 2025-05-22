為三峽車禍死傷者祈福 侯友宜三重先嗇宮參拜許3願

新北三重信仰中心先嗇宮17日至23日一連7天辦神農文化祭，新北市長侯友宜今天到先嗇宮參拜，談到他向神農大帝祈求三個願望，除了國泰民安、市政順利，更要替三峽車禍死傷者祈福，死者安息，傷者能盡速復原，也拜託先嗇宮能提供相關援助，讓孩子得到最好醫療照顧。

新北三重信仰中心先嗇宮17日至23日一連7天辦神農文化祭，結合藥膳饗宴、非遺技藝與宗教祈福，邀請中國大陸非物質文化遺產「打鐵花」、「八音會」與「英歌舞」來台演出。侯友宜今天到場參拜，獲贈廟方九龍杯墊。

先嗇宮董事長李乾龍表示，侯市長這幾年給市民帶來的幸福，大家都看在眼裡，是全國最勤奮、努力的市長，祝福市長能「龍飛九天、青雲志」，繼續為國家老百姓服務，引發聯想。

侯友宜現場受訪時，也有民眾高喊「侯市長正直」、「繼續選黨主席、總統」，引起熱議。

侯友宜致詞時表示，今天到先嗇宮祝賀神農大帝萬壽聖辰，感謝神農大帝關懷台灣這塊土地，讓大家平安順利，他也透露今天參拜有許了三個願望，第一個是希望國家國泰民安，面對裡面的吵吵鬧鬧能夠平息，一起扛起國際上的壓力；其次是新北市政更進步。

侯友宜也說，第三個願望是這幾天三峽發生發生重大車禍，孩子在通學廊道、斑馬線與人行道，遭遇這麼嚴重的事情真的「毋甘」，希望死者可以安息，受傷在生死邊緣的傷者可以早日康復平安回到學校，也希望先嗇宮可以疼惜孩子，用最好的醫療照顧孩子。