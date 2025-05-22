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林口AI園區汙水系統兩年流標4次 改有償BTO招商

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
林口國際AI＋智慧園區現有7家廠商進駐，但園區汙水下水道系統BOT案2年流標4次。圖／新北經發局提供
林口國際AI＋智慧園區現有7家廠商進駐，但園區汙水下水道系統BOT案2年流標4次。圖／新北經發局提供

新北林口國際AI＋智慧園區現有7家廠商進駐，但園區汙水下水道系統BOT案2年流標4次。議員李宇翔憂心，現在不少廠房都在建設，汙水系統卻未解，恐影響林口山區水源。經發局說，檢討將BOT改為有償BTO，最快7月再招商。

園區內汙水處理廠及管線工程BOT案，將分兩期施作共9.23億，從2023年第1次招商，至2024年第4次招商，均沒有廠商投標而流標4次。

BOT為民間機構投資新建並為營運，營運期屆滿後，移轉該建設所有權予政府，市府評估，潛在廠商不願投標原因，一是目前園區廠商進駐家數少，汙水量不足，其二為回收年期太久，初期投入成本太高，回收年限卻要29年。

因此市府調整招商模式，由機關爭取預算補助興建成本，汙水廠及管線均採有償BTO，即民間投資新建，政府給付建設經費取得所有權，由民間機構營運，以降低廠商初期成本支出，提高投標誘因。

經發局說，2020年評估時雖有3、4家潛在廠商有意願，當時預估需18、19年回收成本，但碰上疫情營造原料飛漲，廠商重新估算發現需29年才能回收，投標風險增加，因此改採有償BTO，最快7月再公告招商，

經發局說，廠商取得建照時，需提出汙水處理或納管證明，申請使照也同樣要有水汙染防治措施或納管證明，處理過的水會進入排水溝，同時設有採樣口以便隨時稽查。

林口

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