忠勇新村都更案剩一戶不同意 北市府曝已和解

台北市長蔣萬安喊出「大都更時代」，任內11件都更案代拆申請，7案協調完成，4案尚在程序中。北市都發局說，目前較有進展的是士林區忠勇新村附近更新地區都更案，不同意戶僅剩1戶，經法院協調已和解，有望繼續都更。

士林區忠勇新村附近更新地區都更案為雨農路周邊巷弄所圍街廓，共8棟屋齡超過50年的老舊建物須重建或整建，更新後將是1棟地上12樓、地下3層鋼筋混凝土建築。尚有1戶3人的不同意搬遷戶，實施者去年9月依都更條例第57條規定申請市府代拆。

更新處表示，該案涉事業計畫及權利變換計畫行政訴訟程序，不同意戶向市府提行政訴訟，經最高行政法院召開3次調解庭，今年2月5日協調市府、實施者及未搬遷戶3方達成共識。不同意戶原有1樓店面，此次訴求是更新後也要分回1樓，更新會從善如流，雙方也簽和解書。

實施者後續應依協調結果調整該案建築規劃設計，並經更新會會員大會通過議決後，將修正計畫書圖送市府審議。

都發局長簡瑟芳表示，都更案採多數決，現今多為集合住宅，如果一整棟只有1人不同意，其他人都更權益被剝奪，不一定是對的。根據都更條例「真誠磋商」，公部門要窮盡一切方式與不同意戶溝通，「目標是希望協調下來。」