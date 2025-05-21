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新北藍批政院刪一般性補助 綠嗆：刪除國家預算是藍白

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會民進黨團總召廖宜琨。記者葉德正／攝影
新北市議會民進黨團總召廖宜琨。記者葉德正／攝影

新北市議會國民黨團今天發文痛批行政院近日以總預算為由，將刪減地方政府「一般性補助款」，賴總統應該下台。新北市議會民進黨團總召廖宜琨回擊，現在刪除國家預算的到底是誰？答案不言而喻，正是藍白兩黨。

廖宜琨說，去年審議114年中央總預算審議過程中，國民黨與民眾黨聯手刪除預算，民眾黨立委黃國昌更喊出要「刪到讓民眾有感」，會導致今天的苦果是藍白聯手刪的預算，現今卻轉頭指控中央不補助。呼籲國民黨議員應該回去勸勸國民黨的傅崑萁回頭是岸，不要在惡搞國家的預算，政黨競爭是民主政治的常態，但國家的長遠發展才應是最重要的目標，與其一再挑起仇恨值，不如回歸政策本質，才是對市民負責任的表現。

副總召蘇錦雄指出，今年一月，新北市政府才主動發布新聞，表示財劃法修法後可望增加374億元的預算資源，但隨之而來的，就是中央補助總額的整體壓縮。這是預算法與財劃法交互運作下的自然結果，不是陰謀，更不是懲罰。反觀部分國民黨議員，明明知道背後的邏輯，卻仍持續帶風向、激化對立，甚至把貼上「政治報復」的標籤，難道真的是希望社會撕裂？呼籲國民黨議員不要為「大罷免」增加仇恨值？

幹事長山田摩衣表示，依中央對直轄市及縣市政府補助辦法第5條規定，行政院可依地方政府施政效能、預算執行與開源節流績效進行考核，並據此調整一般性補助款，相關考核規定依法由行政院訂定，今天中央政府會刪減各地方的預算就是立法院亂刪減預算造成的因，現在刪除地方預算是承受立法院的果，建議國民黨議員好好跟國民黨立委溝通，才是新北之福。

幹事長顏蔚慈表示，國家預算一動牽全身，國民黨若真心關心地方發展，就該反省當初在立法院亂刪國家預算、亂搞財劃法。現在做賊的喊抓賊，國民黨才是將國家財政當作政治籌碼。

議員 國民黨

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