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道家人文協會捐新北2.6萬顆愛心粽 助弱勢過端午

中央社／ 新北21日電

中華道家人文協會今天捐贈2萬6000顆愛心粽，給新北市弱勢家庭、獨居老人及寄養家庭兒童。協會理事長張旖表示，期盼為更多需要幫助的對象，傳遞關懷與支持，也度過端午佳節。

道家人文協會理事長張旖今天將象徵捐贈的粽子，交予代表接受的新北市社會局長李美珍。

張旖表示，協會長年推動公益，持續舉辦端午愛心粽及母親節蛋糕捐贈活動，剛出爐的端午愛心粽，透過溫暖行動送到弱勢家庭手中，讓愛不因距離或處境而缺席。

協會指出，今年捐贈2萬6000顆愛心粽給新北市弱勢家庭、獨居老人及寄養家庭兒童。累計13年來，共捐出22萬餘顆愛心粽。為確保食品安全，與合作廠商共同簽署食品安全保障合約，為食安嚴格把關。

李美珍對協會從不缺席的愛表達感謝，並提到愛心粽已依人數比例需求，送至新北市轄區14個社會福利服務中心，後續將由社工人員交送至弱勢家戶手中。

出席記者會的受贈家戶代表小如（化名）說，丈夫去年因積欠地下錢莊債務失聯，目前只能靠著微薄收入撐起全家生活。她感謝協會的關心，讓一家人在最困難的時候，感受到希望與支持。

獨居老人 愛心

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