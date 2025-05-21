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北市都發局：都更代拆非目的 旨在協調達成共識

中央社／ 台北21日電

北市都市發展局今天表示，持續推動都市更新下，市長蔣萬安任內申請代拆計11件，7案完成溝通協調、4件協調中，實施者可就不同意戶情況申請市府代拆，但此非目的，協調為重。

都發局說明，為加速都市更新及危老重建，從蔣萬安上任以來推出都更8箭，包含公辦降門檻、民辦法放寬、審查速通關、危老排障礙、電梯加碼辦等5工具，以及防災型都市更新專案、整建住宅專案計畫、高氯離子混凝土建築物575專案計畫等3專案。

台北市都市發展局局長簡瑟芳說明，都更案以所有權人、土地、建物各8成以上同意進行，仍有不同意戶狀況下，可申請代拆，此法源依據為「都市更新條例」第57條。

她並說，重點是要窮盡一切「真誠磋商」，台北市並有訂定代拆辦法，藉此建立協調機制、聆聽不同意戶的訴求，包含進行2次以上自辦協調會、2次以上公辦協調會、審議會等，居中協調是重點，代拆是最後手段。

都發局舉例，士林區忠勇新村附近更新地區福林段一小段355地號等18筆土地更新單元都市更新會擔任實施者，民國113年9月19日依都更條例第57條規定，申請由市府代為拆除或遷移土地改良物1戶3人，不同意戶有對市府提起行政訴訟，法院協調時不同意戶提出改建後要有店面營業使用需求，於是達成共識。

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