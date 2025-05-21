夾縫人行道怎麼走 新北議員會勘要求規劃改善

學區附近學童人行安全問題近期備受關注，新北市淡水區在育英國小前，中山北路三段往淡水市區方向，有民眾發現地方畫設人行道與槽化線，但畫設方式另民眾傻眼，不僅空間狹窄、標示模糊，還容易與機車道混淆，人車爭道險象環生。對此新北市議員鄭宇恩日前更邀集公所人員到現場會勘，並且要求改善。

議員鄭宇恩表示，這項工程是國土署核定的永續人行安全提升計劃，要在育英國小周邊推動的人行道工程，原本該是個保護行人的設施，但是人行道設於車道與槽化線之間，緊鄰來車方向，不僅空間狹窄，還容易與機車道混淆，議員也希望地方政府在規劃上能夠更加細緻，讓預算用在刀口上。

對此，淡水區長陳炳仲回應，目前僅為施工前的標線作業，紅線內為行人臨時通道，最終將設實體人行道與護欄，工程預計10月完工。目前標線人行道僅為施工期間暫行通道，讓民眾誤導為是設計完成品，屬實失當，公所已緊急修正，並加設微型鋼護欄與警示燈，保障行人安全。鄭宇恩強調，規畫應更細緻，切勿讓「保護學生」淪為紙上談兵。