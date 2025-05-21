新北汐止伯爵街14巷塌陷 先打鋼軌椿穩固地基

汐止區伯爵街14巷在上個禮拜發生道路塌陷，在緊急封閉禁止通行後，也開始進行搶修，除了已經覆蓋大片帆布，防止下雨再有水沖刷地基，並且打一整排的鋼軌椿穩固，今(20)日新北市議員白珮茹也特地到現場關心施工狀況還有進度。

新北市議員白珮茹表示，今天主要是來伯爵街14巷看看施工狀況，新北市政府在坍塌的部分已經打了鋼軌椿，因為，前幾天在釘到一半的時候，發現地基有下滑，所以，施工單位在邊坡裝了水平監測儀，每天監測地質穩定狀況，今天早上看了相關的數據，第一個水平監測儀中心原點有位移，表示在靠近路燈桿底下的地質是不穩定的，希望在施工安全與民眾財產生命安全能夠兼顧，會持續監督復建工程。

白珮茹指出，臨時供水管線，社區已經自費裝了臨時管，已經逐漸恢復供水，未來整體復建工程應該要確保地質穩定，建議相關單位管線能夠預留，避免自來水管二次施工，昨天和新北市副市長劉和然來關心現場施工狀況，相關單位說最快要四個月，但是現場看起來可能會超過，希望能夠在半年時間，儘速完工，讓道路恢復通行。

住在一旁的社區住戶說，每天都會來關心看一下施工狀況，有發現緊鄰擋土牆好像有坍塌變嚴重，希望道路能夠儘快搶修好，恢復通行，也比較安心。