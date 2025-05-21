快訊

黃仁勳現身士林「這家店」大啖海鮮 民眾興奮喊：Team Taiwan

美股早盤／市場擔憂赤字擴大…美債殖利率回升 拖累道瓊跌近380點

認定三峽車禍屬重大公路事故 運安會成立專案調查小組

新北汐止伯爵街14巷塌陷 先打鋼軌椿穩固地基

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員白珮茹到伯爵街14巷關心施工狀況。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員白珮茹到伯爵街14巷關心施工狀況。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區伯爵街14巷在上個禮拜發生道路塌陷，在緊急封閉禁止通行後，也開始進行搶修，除了已經覆蓋大片帆布，防止下雨再有水沖刷地基，並且打一整排的鋼軌椿穩固，今(20)日新北市議員白珮茹也特地到現場關心施工狀況還有進度。

新北市議員白珮茹表示，今天主要是來伯爵街14巷看看施工狀況，新北市政府在坍塌的部分已經打了鋼軌椿，因為，前幾天在釘到一半的時候，發現地基有下滑，所以，施工單位在邊坡裝了水平監測儀，每天監測地質穩定狀況，今天早上看了相關的數據，第一個水平監測儀中心原點有位移，表示在靠近路燈桿底下的地質是不穩定的，希望在施工安全與民眾財產生命安全能夠兼顧，會持續監督復建工程。

白珮茹指出，臨時供水管線，社區已經自費裝了臨時管，已經逐漸恢復供水，未來整體復建工程應該要確保地質穩定，建議相關單位管線能夠預留，避免自來水管二次施工，昨天和新北市副市長劉和然來關心現場施工狀況，相關單位說最快要四個月，但是現場看起來可能會超過，希望能夠在半年時間，儘速完工，讓道路恢復通行。

住在一旁的社區住戶說，每天都會來關心看一下施工狀況，有發現緊鄰擋土牆好像有坍塌變嚴重，希望道路能夠儘快搶修好，恢復通行，也比較安心。

議員 白珮茹

延伸閱讀

政院統刪地方補助款新北少50億 新北議員憂影響教育社福

等了10年 新北汐止湖興市民活動中心熱鬧啟用

永和公車停靠區塌陷 疑豪雨導致路基掏空…警方、養工處已到場

新北汐止忠孝網球場下雨天濕滑 要加強止滑功能

相關新聞

「台北民歌新浪潮」開唱 年滿65歲及世壯運選手有優惠

適逢民歌誕生50周年，台北市政府攜手17家音樂展演空間，即日起至6月8日邀請市民一同感受民歌新生命，65歲以上可免費入場...

新北萬里幼兒園校外教學 山林裡闖關、溪畔戲水

新北市立萬里幼兒園每年都會舉辦校外教學，以往校外教學會在台北市立動物園辦理，不過今年一改以往到動物園的行程，選擇省下通車時間到萬里在地的休閒農場裡活動，從山林闖關到溪畔戲水，學童們玩得相當開心。

新北雙溪牡丹社區包粽送暖 獨居長者提前過端午

端午佳節將至，新北市雙溪區牡丹社區發展協會今（21）日舉辦「包粽送愛心」活動，邀請社區內熱心婆婆媽媽一同動手包粽子，為獨居長者與弱勢家庭送上節日的關懷與溫暖。活動經費由觀天下有線電視公司全力贊助，總共包製約500顆粽子，象徵濃濃的社區情誼與人間溫情。

新北汐止伯爵街14巷塌陷 先打鋼軌椿穩固地基

汐止區伯爵街14巷在上個禮拜發生道路塌陷，在緊急封閉禁止通行後，也開始進行搶修，除了已經覆蓋大片帆布，防止下雨再有水沖刷地基，並且打一整排的鋼軌椿穩固，今(20)日新北市議員白珮茹也特地到現場關心施工狀況還有進度。

夾縫人行道怎麼走 新北議員會勘要求規劃改善

學區附近學童人行安全問題近期備受關注，新北市淡水區在育英國小前，中山北路三段往淡水市區方向，有民眾發現地方畫設人行道與槽化線，但畫設方式另民眾傻眼，不僅空間狹窄、標示模糊，還容易與機車道混淆，人車爭道險象環生。對此新北市議員鄭宇恩日前更邀集公所人員到現場會勘，並且要求改善。

新北藍批政院刪一般性補助 綠嗆：刪除國家預算是藍白

新北市議會國民黨團今天發文痛批行政院近日以總預算為由，將刪減地方政府「一般性補助款」，賴總統應該下台。新北市議會民進黨團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。