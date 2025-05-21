新北雙溪牡丹社區包粽送暖 獨居長者提前過端午

端午佳節將至，新北市雙溪區牡丹社區發展協會今（21）日舉辦「包粽送愛心」活動，邀請社區內熱心婆婆媽媽一同動手包粽子，為獨居長者與弱勢家庭送上節日的關懷與溫暖。活動經費由觀天下有線電視公司全力贊助，總共包製約500顆粽子，象徵濃濃的社區情誼與人間溫情。

社區媽媽們紛紛展現嫻熟手藝，從備料、包粽、綁繩，每一顆粽子都蘊含滿滿心意，這些粽子由志工親自送至里內獨居長者及弱勢家庭手中，讓他們在節日前夕感受到來自社區的溫暖與祝福。現場除居民踴躍參與外，雙溪區長劉盈良、觀天下有線電視公司代表也特地到場共襄盛舉，對社區的用心表示肯定。

雙溪區長劉盈良表示，這樣的活動不僅傳承了傳統文化，也展現社區團結互助的精神，非常值得推廣。也很感謝在地企業觀天下有線電視公司的贊助，讓社會上充滿溫情。

觀天下有線電視公司則表示，公司長期深耕地方，致力於公益與文化推廣，未來也將持續支持社區舉辦各項有意義的活動，與地方民眾一起成長。

牡丹社區發展協會理事長何玉里指出，感謝各界資源與志工的投入，讓本次活動圓滿成功，也讓愛心伴隨粽香送到每一位需要的人手中，共同迎接一個溫馨又有意義的端午佳節。