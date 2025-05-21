快訊

黃仁勳現身士林「這家店」大啖海鮮 民眾興奮喊：Team Taiwan

美股早盤／市場擔憂赤字擴大…美債殖利率回升 拖累道瓊跌近380點

認定三峽車禍屬重大公路事故 運安會成立專案調查小組

新北雙溪牡丹社區包粽送暖 獨居長者提前過端午

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪牡丹社區包粽送愛心，讓獨居長者和弱勢感受到社會的關懷。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪牡丹社區包粽送愛心，讓獨居長者和弱勢感受到社會的關懷。 圖／觀天下有線電視提供

端午佳節將至，新北市雙溪區牡丹社區發展協會今（21）日舉辦「包粽送愛心」活動，邀請社區內熱心婆婆媽媽一同動手包粽子，為獨居長者與弱勢家庭送上節日的關懷與溫暖。活動經費由觀天下有線電視公司全力贊助，總共包製約500顆粽子，象徵濃濃的社區情誼與人間溫情。

社區媽媽們紛紛展現嫻熟手藝，從備料、包粽、綁繩，每一顆粽子都蘊含滿滿心意，這些粽子由志工親自送至里內獨居長者及弱勢家庭手中，讓他們在節日前夕感受到來自社區的溫暖與祝福。現場除居民踴躍參與外，雙溪區長劉盈良、觀天下有線電視公司代表也特地到場共襄盛舉，對社區的用心表示肯定。

雙溪區長劉盈良表示，這樣的活動不僅傳承了傳統文化，也展現社區團結互助的精神，非常值得推廣。也很感謝在地企業觀天下有線電視公司的贊助，讓社會上充滿溫情。

觀天下有線電視公司則表示，公司長期深耕地方，致力於公益與文化推廣，未來也將持續支持社區舉辦各項有意義的活動，與地方民眾一起成長。

牡丹社區發展協會理事長何玉里指出，感謝各界資源與志工的投入，讓本次活動圓滿成功，也讓愛心伴隨粽香送到每一位需要的人手中，共同迎接一個溫馨又有意義的端午佳節。

雙溪區 包粽子

延伸閱讀

政院統刪地方補助款新北少50億 新北議員憂影響教育社福

AI科技浪潮不缺席 苗栗三灣DOC排課讓社區學員初體驗

苗栗超大社區「四季山莊」爛路多 縣府協調建商改善

中華道家人文協會關懷弱勢 連13年捐粽子高度超過5座玉山

相關新聞

「台北民歌新浪潮」開唱 年滿65歲及世壯運選手有優惠

適逢民歌誕生50周年，台北市政府攜手17家音樂展演空間，即日起至6月8日邀請市民一同感受民歌新生命，65歲以上可免費入場...

新北萬里幼兒園校外教學 山林裡闖關、溪畔戲水

新北市立萬里幼兒園每年都會舉辦校外教學，以往校外教學會在台北市立動物園辦理，不過今年一改以往到動物園的行程，選擇省下通車時間到萬里在地的休閒農場裡活動，從山林闖關到溪畔戲水，學童們玩得相當開心。

新北雙溪牡丹社區包粽送暖 獨居長者提前過端午

端午佳節將至，新北市雙溪區牡丹社區發展協會今（21）日舉辦「包粽送愛心」活動，邀請社區內熱心婆婆媽媽一同動手包粽子，為獨居長者與弱勢家庭送上節日的關懷與溫暖。活動經費由觀天下有線電視公司全力贊助，總共包製約500顆粽子，象徵濃濃的社區情誼與人間溫情。

新北汐止伯爵街14巷塌陷 先打鋼軌椿穩固地基

汐止區伯爵街14巷在上個禮拜發生道路塌陷，在緊急封閉禁止通行後，也開始進行搶修，除了已經覆蓋大片帆布，防止下雨再有水沖刷地基，並且打一整排的鋼軌椿穩固，今(20)日新北市議員白珮茹也特地到現場關心施工狀況還有進度。

夾縫人行道怎麼走 新北議員會勘要求規劃改善

學區附近學童人行安全問題近期備受關注，新北市淡水區在育英國小前，中山北路三段往淡水市區方向，有民眾發現地方畫設人行道與槽化線，但畫設方式另民眾傻眼，不僅空間狹窄、標示模糊，還容易與機車道混淆，人車爭道險象環生。對此新北市議員鄭宇恩日前更邀集公所人員到現場會勘，並且要求改善。

新北藍批政院刪一般性補助 綠嗆：刪除國家預算是藍白

新北市議會國民黨團今天發文痛批行政院近日以總預算為由，將刪減地方政府「一般性補助款」，賴總統應該下台。新北市議會民進黨團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。