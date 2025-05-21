新北萬里幼兒園校外教學 山林裡闖關、溪畔戲水

新北市立萬里幼兒園每年都會舉辦校外教學，以往校外教學會在台北市立動物園辦理，不過今年一改以往到動物園的行程，選擇省下通車時間到萬里在地的休閒農場裡活動，從山林闖關到溪畔戲水，學童們玩得相當開心。

市立萬里幼兒園園長鍾綺芬說，下個月大班學生就要畢業，為了讓大班的學生在這次的校外教學中先有一些在小學校園必備的知能，幼兒園特別規劃了闖關遊戲，包含了學習看時鐘、收書包、查字典與運動拍球、跳繩的關卡，就是希望孩子們能夠在幼兒園升小學時無縫接軌的銜接。

此外，休閒農場裡還有引用瑪鋉溪水過濾的戲水池與許多的生態動物，讓孩子們從親水、遊玩中更加的認識家鄉，市立萬里幼兒園期待孩子們在家鄉的休閒農場的校外教學都能夠收穫滿滿，度過愉快的一天。