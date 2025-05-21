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歌手田馥甄新北萬里巡演改到南投 議員籲市府再供其他場地
歌手田馥甄小型巡演「田調」原本規畫有新北市萬里場，不過卻因各項因素改到南投埔里。新北市議員張錦豪今天在議會質詢，認為市府應該積極協助業者另尋其他場地，盼能透過演出，活絡地方觀光與經濟。新北市文化局長張䕒育允諾會再與唱片公司接洽。
張錦豪指出，田馥甄原訂在萬里區舉行的表演，「因在演出籌備過程中產生諸多不可預期之風險」、「考量場地周邊環境及整體安全規劃等因素」而決定改到南投縣舉行，市府是否知情？
他認為，若是地點因素而導致主辦方決定取消，可以改翡翠灣等地點，萬金石馬拉松也在那邊集合，可滿足唱片公司需求，許多學子得知場次取消，都相當失望。
張䕒育說，市府今年5月有召集相關局處，協助提報大型群聚計畫，但公司反覆考量決定換場，也有建議其他地點，會再與主辦方接洽。
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