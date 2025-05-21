庇護島未完工釀公車撞上 北市開罰廠商3萬元

北市松山區昨晚發生公車不慎擦撞行人庇護島事故，造成車上2名乘客受傷，現場未有警示設施、庇護島寬度也引發外界抨擊。台北市交通局回應，庇護島設計符合規範；新工處則說，廠商未依交通計畫及職業安全法加強警示設施，將依契約開罰3萬元。

公車事故地點南京東路4段、北寧路口，有民眾質疑庇護島直接擋住40%公車專用道，設計是否有問題，且庇護島只有水泥色，顯然還未施工完，為何沒有任何警示？

台北市交通局主秘劉嘉祐表示，北市關注行人安全，交工處正檢討各路口是否需增設庇護島等行人保護設施。近期配合新工處路面更新工程，交工處依照國土署規範與北市道路設計手冊，路寬29公尺的南京東路應設寬度1.5公尺以上的庇護島，經設計，現場庇護島寬度為2公尺，符合相關規範。

劉嘉祐說，該處庇護島的設計並無問題，廠商昨晚進行庇護島頭的標線施工前，因無施工護欄與警示燈，導致公車直接撞上；當晚廠商趕緊完成預定標線施工，包含島頭繪製黑黃色的道路標線與反光標記、調整標線。

台北市工務局新工處中區工務所主任洪辰儒表示，行人庇護島工程、道路標線未完成前，須放置圍籬搭配警示燈、交通錐等設施，加強夜間照明。

他指出，該處庇護島部分，新工處5月16日前往督導時，尚在養護階段，廠商原訂養護完的18日安排進場重繪黑黃色的道路標線，當天已先撤除警示設施，卻因下雨，油漆無法畫設上去，而延至20日晚間再度進場處理，期間並未擺放警示設施。

洪辰儒說，因為標線畫設時間差導致公車擦撞事故；當下狀況排除後，廠商立即重繪庇護島上的道路標線，並以圍欄圍起來。廠商現場未依交通計畫及職業安全法，加強警示設施，新工處將依契約開罰3萬元。