快訊

北部高溫34度變24度！2波鋒面夾擊周末變天 端午連假想出遊注意了

只能當新光房客？輝達能否取得北士科地上權 李四川這樣說

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

聽新聞
0:00 / 0:00

變相懲罰？新北被刪30.4億元預算 恐讓原有計畫停擺

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市財政局長陳榮貴表示，一般性補助款是用於社福方面、學校基本維持相關費用，學生營養午餐，弱勢低收補助，警消廳舍改建，警車消防車汰換，還有基礎建設如疏浚、道路維護等等。圖為三峽分局外觀。記者江婉儀／攝影
新北市財政局長陳榮貴表示，一般性補助款是用於社福方面、學校基本維持相關費用，學生營養午餐，弱勢低收補助，警消廳舍改建，警車消防車汰換，還有基礎建設如疏浚、道路維護等等。圖為三峽分局外觀。記者江婉儀／攝影

中央對雲林縣一般性補助款將刪減37.6億元，新北則是被砍27.3%，約30.4億元，財政局坦言，明年度的一般性補助款，都已編列至明年預算，中央直接刪除一般性預算，恐讓原有計畫停擺，這是變相懲罰。

新北市財政局長陳榮貴表示，這次按公式分配一般性補助款2329億元，新北被砍27.3%，約30.4億元，而一般性補助款是用於社福方面、學校基本維持相關費用，學生營養午餐，弱勢低收補助，警消廳舍改建，警車消防車汰換，還有基礎建設如疏浚、道路維護等等，這部分的錢被砍掉後，其他原有的預算無法支應，就無法推動全面的建設。

陳榮貴表示，行政院於今年5月16日在未經跟地方政府溝通，即以立法院通刪中央預算636億元為理由，要直接刪除地方重要收入來源的一般性補助款636億元，嚴重影響地方財政自主與調度。

陳榮貴指出，114年度一般性補助款，已經編列於地方政府歲入預算，作為歲出的財源，而且都已經議會審議通過。只要中央刪減，無論刪減的是什麼項目，地方施政都無法依既定計畫執行。若不想讓地方民眾殷殷期盼落空，或是想讓在地方生活的每個人多點保障，地方政府都只能額外舉債來讓這些計畫繼續執行，嚴重衝擊地方政府的運作及地方人民的福祉。

陳榮貴表示，可以理解行政院在立法院刪減預算而為預算調整時的難處，但直接刪除對地方的一般性補助，對地方是會產生重大的衝擊與負擔的，有部分地方政府恐已經沒有額外舉債空間，結果就是原有計畫只能停擺。期盼中央能收回此決定，別因立場不同而選擇刪減補助，造成變相懲罰在各地方努力生活的民眾。

補助款 行政院

延伸閱讀

台南補助款遭刪逾51億 綠批：藍白亂刪預算各縣市被集體懲罰

雲林補助款減37.6億 縣長張麗善要求各局處30%預算控管

政院統刪地方補助款新北少50億 新北議員憂影響教育社福

苗栗一般性補助款少28億 縣長鍾東錦：請主計長好人做到底幫忙

相關新聞

蔣萬安大都更時代...這處都更案最後釘子戶 北市曝成功協調

台北市長蔣萬安喊出「大都更時代」，任內11件都更案代拆申請，7案市府居中協調完成，4案尚在程序中。北市都發局今說，目前較...

歌手田馥甄新北萬里巡演改到南投 議員籲市府再供其他場地

歌手田馥甄小型巡演「田調」原本規畫有新北市萬里場，不過卻因各項因素改到南投埔里。新北市議員張錦豪今天在議會質詢，認為市府...

端午連假...新北市路邊停車格平日暫停收費

端午節連續假期，新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費；另外，板橋府中商圈、金山、深坑及鶯歌老街等觀光及商圈區域假日收費停車格，維持收費，以方便連假外出採買、出遊的民眾找停車位。 交通局停車營運

陽明山竹子湖繡球花季 5/23浪漫登場

隨著海芋季落幕，竹子湖繽紛浪漫的繡球花悄然綻放，2025竹子湖繡球花季自5月23日至6月22日盛大展開，為春末夏初的陽明山帶來全新花海風貌。今年更有8家農園聯手打造「IG打卡點地景花藝設計展」，以創意

庇護島未完工釀公車撞上 北市開罰廠商3萬元

北市松山區昨晚發生公車不慎擦撞行人庇護島事故，造成車上2名乘客受傷，現場未有警示設施、庇護島寬度也引發外界抨擊。台北市交...

變相懲罰？新北被刪30.4億元預算 恐讓原有計畫停擺

中央對雲林縣一般性補助款將刪減37.6億元，新北則是被砍27.3%，約30.4億元，財政局坦言，明年度的一般性補助款，都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。