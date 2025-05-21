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消防員拚宣導民眾裝住警器 新北議員：取消KPI制度 回歸本職

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
住警器示意圖。本報系資料照
住警器示意圖。本報系資料照

全台消防人員拚宣導民眾安裝住宅用火災警報器，新北市議員陳世軒指出，現行消防人員要協助弱勢、獨老到府安裝，更設有KPI績效目標，但現行安裝率已達99.24％，各分隊都在搶弱勢戶以滿足業績，新北消防人力已嚴重不足，應讓住警器安裝回歸民眾主動申請領取，弱勢戶則透過社會局與里長協作發放，並取消消防員的KPI制度，「讓打火英雄回歸本職，別再淪住警器業務員」。

消防局長陳崇岳表示，原則外勤人員是要協助獨老、弱勢、低收戶到府安裝，目前除了消防人員，也有找義消、志工、防宣姊妹協助。

陳世軒指出，新北市目前住警器安裝已突破68萬戶數，全國第一，安裝率高達99.24%。然而，消防局卻未衡量消防人力現況與安裝率，仍給各消防大隊每年設定數千個裝設目標，並按月檢視各隊達成率。

以某大隊為例，光是去年就被要求安裝3420個住警器，這讓消防員壓力倍增，有些區的安裝數已飽和，為了達到上級訂下的KPI，跨區搶裝成常態；尤其詐騙猖獗，民眾對陌生人入內有疑慮，消防外勤上門說要幫忙安裝住警器，常常被誤認為詐騙集團，還得耗費更多時間心力跟民眾解釋，截至四月，消防員遭拒數超過2萬戶。

「這不是績效管理，而是人力資源的浪費。」陳世軒指出，消防員除了要打火救災，還得負責查水源、危險物品管理、防火演練、防溺駐點等工作，日常訓練、裝備保養也都必須併行。如今為達標到處敲門、遭拒絕還被當詐騙，這些都嚴重壓縮消防人員本該投入的救災時間與品質量能。陳世軒也提到，消防員在到府安裝時，曾發現弱勢戶名冊未更新，造訪對象早已過世或搬遷，導致徒勞無功。

陳世軒建議，目前安裝率趨近飽和，應修訂《新北市火災預防自治條例》並取消外勤到府查訪安裝制度，回歸以民眾主動申請至分隊領取為主，並透過防火宣導活動強化建立民眾自主防火意識；弱勢戶應由社會局提供名冊給民政局，再由里長發放，結合地方服務，舒緩消防人力負擔。市府應停止用預設火災數來訂KPI，民眾也不樂見消防員為了裝住警器奔波擾民，而是有效運用人力打火救災 才能真正守護新北市民的生命財產安全。

消防員 人力

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