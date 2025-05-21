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陽明山竹子湖繡球花季 5/23浪漫登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

隨著海芋季落幕，竹子湖繽紛浪漫的繡球花悄然綻放，2025竹子湖繡球花季自5月23日至6月22日盛大展開，為春末夏初的陽明山帶來全新花海風貌。今年更有8家農園聯手打造「IG打卡點地景花藝設計展」，以創意巧思融合繡球花田與自然地景，讓遊客在賞花之餘，也能拍出夢幻美照，留下專屬夏日記憶，此外繡球花季中也有「巴島柑嬤店」市集活動，市集中不但有北投農會的「芋見幸福公益攤」，還有在地農特產品、特色農創、文創商品及農場限定小點心、還有苔球DIY與火龍果食農教育活動，歡迎大家前來市集走走逛逛。

產發局表示，為迎接繡球花的綻放，北投區農會與在地團體攜手舉辦「巴島柑嬤店」市集活動，活動時間為5月31日（六）至6月1日（日），上午10點至下午4點，地點位於竹子湖海芋大道（竹子湖公車站步行約5-10分鐘），內容豐富精彩。

聚傳媒

農會 竹子湖 北投

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