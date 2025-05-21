北市比較窮？重陽敬老金比其他縣市少 市議會建議檢討

北市府去年12月31日修正重陽敬老禮金發放金額標準，將原本規定85歲到98歲長者的重陽敬老禮金1500 元，提高到3000元，送議會備查。市議會法規會上午討論後通過；另外，修正條文送行政院備查，已於今年2月8日備查通過，今年重陽節就會發放。

北市重陽敬老禮金，原本從65歲到98歲每人每年可領到1500元，年滿99歲以上以及百歲人瑞，每人發1萬元和禮品1份，修正發放金額標準後，將85歲到98歲，從1500元增加為3000元，預估將近6.3萬人受惠，預算增加9200餘萬元。

北市社會局上午在議會法規委員會報告此修正案，議員侯漢廷、李芳儒都詢問重陽敬老禮金致送自治條例，從65歲開始，共分4個級距，但不是每一個級距有不同的金額，65至75歲及75歲至85歲，都是發1500元，若金額一樣，就不須再分級距。

另外，重陽敬老金在新北市，65歲至80歲是1500元，80至90歲是2000元，90至99是5000元，99歲以上是2萬，桃園市也比台北市高，陳賢蔚也質疑台北市為何不能比照？原因要說清楚「台北市比較窮嗎」；議員陳宥丞也詢問發放方式，認為現在詐騙橫行，最好還是用靠卡，避免成詐騙的破口，他也強調，敬老金發放，勿排擠到其他社福預算。

法規會討論後，第一召集人吳世正做出附帶意見，針對敬金禮發放對象級距及各級距發放金額，參酌其他縣市及相關規定予以檢討，並通盤檢視社福各項預算，作為未來政策修正參考。

社會局長姚淑文表示，重陽敬老金有參酌各縣市，大部分是以高齡者來做金額調整，未來北市若有修正空間，會再參酌。至於敬老金的發放方式，目前第一是靠卡，第二是用戶頭發放，未來會鼓勵長者多用靠卡來領取。