林口AI園區汙水系統BOT流標4次 市府改BTO最快7月招標

AI產業蓬勃發展，林口國際AI＋智慧園區現有7家廠商進駐，另有5筆抵費地正招商中，但園區汙水下水道系統BOT案2年流標4次，偷排廢水防不勝防。議員李宇翔憂心，現在不少廠房都在建設了，污水系統卻遲遲未解，恐影響林口山區水源。經發局說，廠商使照、建照發放均會要求提出水汙染防治措施或納管證明，且經檢討將BOT改為有償BTO，最快7月再公告招商。

林口國際AI＋智慧園區現有7家廠商進駐，包括半導體設備廠ASML艾司摩爾、鉑珵環保科技、維麒科技、台灣聚合化學等，廠辦正施工或申請執照或都市設計許可審查中，然而園區內汙水處理廠及管線工程BOT案，將分兩期施作共9.23億，從2023年第1次招商，至2024年第4次招商，均沒有廠商投標而流標4次。

經市府彙整意見，潛在廠商不願投標原因有二，一是目前園區廠商進駐家數少，汙水量不足，其二為回收年期太久，初期投入成本太高，回收年限卻要29年，因此市府調整招商模式，由機關爭取預算補助興建成本，汙水廠及管線均採有償BTO，即民間投資新建，政府給付建設經費取得所有權，由民間機構營運，以降低廠商初期成本支出，提高投標誘因。

議員李宇翔說，園區汙水下水道系統BOT案頻流標，是因廠商預估園區成熟至少需10年，導致BOT案乏人問津。李認為政府應負起責任，承擔產專區園區事業汙水問題，有基礎建設也能增加企業參與誘因，質疑市府不想承擔責任，才會當初用BOT案招標，現在不少廠房都在建設了，污水系統卻遲遲未解，恐影響林口山區水源。

經發局綠色產業科長陳信良說，汙水下水道系統有償BTO案最快7月再公告招商，坦言2020年評估時雖有3、4家潛在廠商有意願，當時預估需18、19年回收成本，但碰上疫情營造原料飛漲，廠商重新估算發現需29年才能回收，投標風險增加，因此改採有償BTO。

至於如何防堵先建好廠商偷排廢水？陳信良說，廠商取得建照時，需提出汙水處理或納管證明，申請使照也同樣要有水汙染防治措施或納管證明，處理過的水會進入排水溝，同時設有採樣口以便隨時稽查。